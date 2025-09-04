 Juicio a expolicía por vínculos con ejecución extrajudicial
Nacionales

Juicio a expolicía por vínculos con caso de ejecución extrajudicial

El exagente está implicado en el caso de agresión contra un canadiense y un guatemalteco.

El Juzgado de Mayor Riesgo "B" resolvió enviar a juicio al exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), Ángel Mario Roquel Sajbochol, por su presunta implicación en un caso donde se investiga la ejecución extrajudicial de dos personas, una de nacionalidad canadiense y una guatemalteca.

El órgano jurisdiccional determinó que el sindicado no habría cumplido con su función y no ayudó a las dos víctimas cuando se encontraban en la subestación de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y supuestamente eran agredidas por otros agentes.

Los afectados son el ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi. Ambos murieron tras un ataque ocurrido en abril de 2024 en la referida localidad, supuestamente a manos de personal de las fuerzas de seguridad.

Tras analizar los argumentos de las partes, el juez a cargo del caso, Eduardo Orozco, determinó que Roquel pudo incurrir en una serie de delitos, por lo que resolvió que deberá enfrentar debate oral y público para esclarecer su posible participación en los hechos.

El expolicía sindicado fue capturado desde septiembre de 2024, en el marco de operativos a cargo de fiscales del Ministerio Público y elementos de la PNC realizados en seguimiento al doble crimen.

Hechos bajo investigación

El pasado 22 de abril, el comisario David Custodio Boteo, director de la PNC, compartió que la información preliminar que se tiene sobre lo ocurrido en Chimaltenango es que la policía fue llamada por un supuesto escándalo en una abarrotería donde se consumían bebidas alcohólicas y embriagantes adentro del negocio y en la vía pública.

"Desde ese momento, policías se dirigieron al lugar a verificar y, al tratar de identificar a estas personas, fueron recibidos con insultos, no se dejaron identificar. (Entonces,) fueron trasladadas a la subestación donde fueron reducidas al orden y agredidas físicamente", expuso.

Uno de los sindicados, de nacionalidad canadiense, fue ingresado a un centro hospitalario donde falleció a consecuencia de los golpes que presentaba. Mientras tanto, la persona que lo acompañaba se quedó en la subestación y durante días permaneció desaparecida, hasta que por fin se localizó su cuerpo.

Las muertes de Santamaría y Choc Xí se atribuyen a agentes policiales asignados a la subestación 73-15 del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango,

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

