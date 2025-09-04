Mineduc abre investigación tras percance vial que involucraría a su personal

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer que iniciará una investigación interna para esclarecer un caso relacionado con un percance vial donde estaría involucrado personal de la Dirección Departamental de Educación de Sololá.
Presuntamente, el director de la referida localidad, en aparente estado de ebriedad, protagonizó un incidente el miércoles 3 de septiembre de 2025 cuando viajaba en un vehículo propiedad de la institución.
En ese sentido, la cartera señaló que se ha tomado nota de la información preliminar que se tiene sobre lo ocurrido y actuará conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes.
"Se iniciará una investigación interna de inmediato para esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades correspondientes", indicó.
De igual forma, reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, por lo que indicó que se tomarán las medidas acordes y proporcionales que en derecho correspondan, mismas que se anunciarán oportunamente.
Incidente captado en video
En las redes sociales ha circulado el video en el que se hace referencia al incidente en el que estaría implicado el personal del Mineduc. De acuerdo con lo que se menciona en la grabación, habría sido el director departamental quien conducía un vehículo tipo picop que terminó en una cuneta.
"Miren cómo utilizan los carros del Mineduc. Se fue en la cuneta. Los hombres están bolos. El director departamental está súper ebrio", se escucha decir a la persona que captó lo que ocurría.
El carro accidentado es de color oscuro y se observa en sus puertas un sticker con el escudo de Guatemala.
Mientras el picop permanece a un costado de un muro y visiblemente inclinado, con el conductor en su interior, se observan los esfuerzos de algunas personas para intentar retirarlo de la cuneta. En tanto, otros curiosos observan en los alrededores lo ocurrido.