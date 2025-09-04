 Testimonio de investigador policial en caso Farruko Pop
Nacionales

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Pop

Durante el juicio, un investigador policial brindó detalles de los roles de los participantes en el asesinato de Jorge Sebastián Pop y los motivos por los que ellos también perdieron la vida.

Compartir:
Audiencia del caso Farruko Pop.,
Audiencia del caso Farruko Pop. / FOTO:

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal continúa este jueves 4 de septiembre con el juicio en contra de dos personas señaladas de participar en la muerte de Jorge Sebastián Pop, el creador de contenido y cantante conocido como Farruko Pop.

Los sindicados son Carlos López y Marcos Daniel Zunun, a quienes se les atribuye el delito de asesinato en grado de complicidad. Solo el primero de ellos estuvo presente en la sala de audiencias, mientras que el otro comparece por videoconferencia desde el Preventivo de la zona 18.

Del crimen al "castigo": la cadena de muerte tras el asesinato de Farruko Pop

A la audiencia compareció una perito que detalló todas las diligencias que se hicieron hasta la localización del cuerpo. El hallazgo se dio en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, donde la víctima permanecía enterrada dentro de un inmueble. En el lugar también se encontraron varias prendas de vestir y recibos a nombre del joven.

Asimismo, uno de los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) que participó en las diligencias del caso rindió su testimonio y profundizó en las acciones que habrían cometido los presuntos responsables del crimen.

Según dijo, con excepción de quienes están enfrentando a la justicia por este crimen, todos los que participaron en la muerte de Farruko Pop están fallecidos.

De acuerdo con su testimonio, a estas personas se les dio muerte porque no consultaron con sus líderes si debían quitarle la vida al cantante.

El investigador indicó que en la estructura del Barrio 18 los jefes serían los privados de libertad. Específicamente el máximo líder de la clica y de la organización pandillera en sí es Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo".

"Él es el que ordena al final si se cometen los crímenes o no se ejecutan. En este caso, ellos no consultaron y derivado de no consultar y de haber dado muerte a Jorge Sebastián en un lugar donde también localizaron armas de fuego, que se puede interpretar que ‘quemaron’ su punto y fueron descubiertos, eso también motivó la muerte de todos los participantes", manifestó.

Así también dio a conocer cuáles habrían sido los roles dentro de la pandilla de los participantes en el crimen del creador de contenido.

"El señor Carlos Roberto López Ortiz, él (es) paro, colaborador o bandera; las señoritas Beverly, Ivonne, Ashely, Saraí e Isis, ellas son paros o banderas. Elton, pues él estaba en una fase de ascenso y, según se tiene conocimiento, ya estaba participando en otras actividades, así que podría ostentar el cargo de chequeo o sicario", explicó.

Muestran evidencia

Durante la audiencia, el Ministerio Público puso a la vista del tribunal la gorra que Jorge Sebastián Pop usaba el día de su muerte, la cual fue localizada en el mismo inmueble donde fue encontrado su cuerpo.

La prenda, de color rojo y con diseños distintivos que caracterizaban el vestuario del creador de contenido, fue sacada de una caja marcada con cinta amarilla e identificada con la leyenda "evidencia".

El elemento probatorio fue puesto frente al investigador de PNC que rendía su testimonio y él pudo explicar que, efectivamente, se trataba de la gorra de Pop.

"Derivado que esta fue encontrada en el inmueble donde se hizo el allanamiento. Nosotros hicimos un análisis comparativo de imágenes, en donde él al mediodía portaba esa gorra en la 6ª avenida, de la zona 1", explicó el testigo.

La audiencia continúa en desarrollo. El Tribunal tiene previsto escuchar una serie de testimonios para avanzar con la averiguación de los hechos que cobraron la vida de Farruko Pop.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Popt
Nacionales

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Pop

10:48 AM, Sep 04
A esta hora se abrirán las puertas del estadio Cementos Progresot
Deportes

A esta hora se abrirán las puertas del estadio Cementos Progreso

09:49 AM, Sep 04
El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvadort
Deportes

El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvador

11:38 AM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs El Salvadort
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs El Salvador

12:36 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos