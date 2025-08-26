Farruko Pop: Último día con su familia y detalles del crimen

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal comenzó este martes 26 de agosto con el juicio en contra de Carlos López y Marcos Daniel Zunun, señalados de participar en el crimen contra el creador de contenido Jorge Sebastián Pop, conocido en redes sociales como Farruko Pop.
El también cantante murió en mayo de 2024. Su cuerpo fue encontrado enterrado en el interior de una vivienda ubicada en la colonia El Limón, zona 18 capitalina.
Había sido reportado como desaparecido desde el lunes 20 de mayo, cuando fue visto por última vez en la capital. Familiares contaron que decidió viajar desde Cobán, Alta Verapaz, un día antes, pero de repente perdieron contacto con él.
Fue el día 25 de ese mismo mes que se confirmó la identidad del cadáver encontrado en el referido sector, donde también se hallaron algunos indicios que forman parte de la investigación, entre estos, una gorra del estilo similar a las que él acostumbraba a utilizar y un recibo a nombre de Pop, donde constaban pagos por mensualidades en un centro educativo.
En seguimiento a las averiguaciones por el crimen, las fuerzas de seguridad capturaron a dos personas que se encuentran desde hace meses en prisión y actualmente enfrentan a la justicia.
Comienza el juicio: presentación de argumentos e indicios
El debate oral y público contra López y Zunun comenzó en horas de la mañana de este martes en el tribunal Décimo, presidido por el juez Eduardo Maldonado. El primero de los sindicados estuvo presente en la sala de audiencias, mientras que el otro compareció por videoconferencia desde el Preventivo de la zona 18.
El togado les brindó espacio a cada una de las partes para exponer sus argumentos. El Ministerio Público (MP) señaló que durante el diligenciamiento podrá quebrantar la defensa y demostrar que ambos procesados tienen vinculación con el crimen. Asimismo, se hizo mención de los indicios con los que se cuenta.
"Se demostrará que ambos son autores responsables en el delito de asesinato en agravio del señor Jorge Sebastián Pop, ya que de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, el 20 de mayo de 2024 en horas de la tarde en el interior de un inmueble en zona 18, con previa concertación con sus copartícipes, le causaron la muerte a Pop por asfixia por estrangulamiento", dijo.
En ese contexto, también se explicó que los responsables del crimen le dispararon al joven entre 10 y 12 minutos después de que se dio su muerte. Como parte de los elementos que forman parte de la averiguación se mostraron en la audiencia las dos armas homicidas y una tolva.
Con estos indicios, el fiscal añadió que el MP en el desarrollo del debate demostrará que los dos acusados le dieron muerte a la víctima y que, posteriormente, los días 21, 22 y 24 los acusados cooperaron para trasladar, excavar y enterrar el cadáver.
Por su lado, la defensa señaló que presentará las pruebas suficientes para acreditar la no participaron de sus patrocinados en este caso y, por lo tanto, solicitará una sentencia absolutoria.
Los abogados de López y Zunun también buscaron que el tribunal realizara las audiencias a puerta cerrada, incluida la de este día; sin embargo, el juez negó tal petición y permitió que los periodistas recopilaran información al respecto del caso.
Por su parte, un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que la causa de muerte de Farruko Pop fue asfixia por estrangulamiento y que cuando se localizó tenía entre 4 y 6 días de haber fallecido.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.