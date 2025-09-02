Sololá: Municipalidad Indígena suspende actividades patrías

La Municipalidad Indígena de Sololá dio a conocer este martes 2 de septiembre que debido a la "persecución penal y política" que se mantiene contra líderes y autoridades comunitarias, se determinó en asamblea comunitaria "suspender todas las actividades patrias".
En su cuenta de redes sociales, las autoridades del referido departamento expusieron que la decisión se dio ante la situación que enfrentan los dirigentes indígenas, contra quienes se han encuadrado tipos penales derivado de sus acciones como parte de la organización como pueblos indígenas.
"Ante dichas acciones, son perseguidos actualmente, violentando flagrantemente, el derecho de los pueblos indígenas, justificando acciones legales que no tiene nada que ver con la realidad social, únicamente demuestran una persecución con tintes políticos que violenta el estado de derecho", manifestaron.
En ese contexto, detallaron que el tema se analizó en asamblea comunitaria el 1 de septiembre y las autoridades de 84 comunidades del municipio de Sololá determinaron suspender todas las actividades patrias, según consta en acta de asamblea número 92-2025, en tanto, que las acciones del Ministerio Público alteran totalmente el principio de objetividad en sus acciones, según artículo 108 del Código Procesal Penal.
A criterio de los líderes indígenas, se aprecia que no hay libertad ni mucho menos independencia social, pues aseguraron que Sololá está atravesando "persecución directa" en contra de sus líderes y autoridades comunitarias, de parte de un Ministerio Público que, en su opinión, en lugar de perseguir los delitos de asesinato, extorsión constante, robos agravados, entre otros delitos, persigue a los líderes y lideresas indígenas.
Exlíder indígena detenido
El exvicealcalde indígena de Sololá, Esteban Toc, fue capturado la semana pasada en un sector conocido como "La Cumbre de Alaska", en el departamento de Quetzaltenango, cuando se dirigía a bordo de un vehículo para realizarse un chequeo médico.
El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno del departamento de Quetzaltenango resolvió enviar al exdirigente a guardar prisión provisionalmente a la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala, mientras se solventa su situación legal dentro de un caso que se encuentra bajo reserva.
La audiencia respectiva se llevó el viernes 29 de agosto. Durante la misma, el órgano jurisdiccional notificó al sindicado sobre los motivos de su detención.
Al finalizar la diligencia, la defensa confirmó que a Toc se le atribuyen diferentes cargos, incluidos: terrorismo, asocaición ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción de la justicia. También se detalló que la orden de aprehensión contra esta persona fue emitida por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala.
