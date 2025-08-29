 Exlíder indígena enviado a Mariscal Zavala: Últimas Noticias
Exlíder indígena es enviado a Mariscal Zavala

Esteban Toc, exautoridad indígena de Sololá, permanecerá en prisión provisionalmente.

Esteban Toc Tzay, Captura de pantalla
Esteban Toc Tzay / FOTO: Captura de pantalla

El Juzgado de Primera Instancia Penal de turno del departamento de Quetzaltenango correspondiente resolvió enviar a juicio al exvicealcalde indígena de Sololá, Esteban Toc, a guardar prisión provisionalmente a la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala, mientras se solventa su situación legal dentro de un caso que se encuentra bajo reserva.

La audiencia respectiva se llevó a cabo este viernes 29 de agosto. Durante la misma, el órgano jurisdiccional notificó al sindicado sobre los motivos de su detención.

Al finalizar la diligencia, la defensa confirmó que a Toc se le atribuyen diferentes cargos, incluidos: terrorismo, asocaición ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción de la justicia. También se detalló que la orden de aprehensión contra esta persona fue emitida por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala.

La detención de Toc se dio en horas de la tarde de ayer, en un sector conocido como "La Cumbre de Alaska", en el departamento de Quetzaltenango, cuando se dirigía a bordo de un vehículo para realizarse un chequeo médico.

Exigen liberación de exvicealcalde

Las autoridades ancestrales e indígenas indicaron que Toc estaría siendo señalado por el mismo caso por el que guardan prisión los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, tras su participación en el denominado "Paro Nacional de 2023".

A través de un comunicado las autoridades indígenas rechazaron las acciones del Ministerio Público (MP) en contra del exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, del año 2022 y 2023.

Asimismo, indicaron que las comunidades y organizaciones son un legado de los antepasados y no son organizaciones criminales como lo pretende presentar la fiscal general.

"Exigimos al Presidente de la República una actuación contundente contra la persecución penal que el pacto de corruptos y golpistas mantienen en contra de autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.", indica el comunicado de las autoridades indígenas.

También exigieron al Organismo Judicial, nombrar jueces o juezas objetivos e imparciales para que conozcan estos casos de criminalización fabricados por el Ministerio Público y sus fiscales afines.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

