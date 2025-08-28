Autoridades indígenas confirman captura de líder de Sololá

Autoridades Indígenas confirmaron este jueves 28 de agosto, la captura de Esteban Toc Tzay, exautoridad indígena y vicealcalde de Sololá, la detención ocurrió cuando se dirigía a Quetzaltenango para un chequeo médico.
Las autoridades ancestrales e indígenas indicaron que, Toc Tzay, estaría siendo señalado por el mismo caso por el que guardan prisión de los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, tras su participación en el denominado "Paro Nacional de 2023".
A través de un comunicado las autoridades indígenas rechazaron las acciones del Ministerio Público en contra del ex vicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, del año 2022 y 2023, Esteban Toc Tzay, quien fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), cuando se dirigía a la ciudad de Quetzaltenango, a recibir tratamiento médico.
La PNC, lo condujo al Centro Regional de Justicia de la ciudad de Quetzaltenango. "Entendemos que es por el mismo caso por el que guardan prisión directivos de los 48 cantones de Totonicapán; Luis Pacheco y Héctor Chaclán.", señaló.
Las autoridades indígenas indicaron que las comunidades y organizaciones son un legado de los antepasados y no son organizaciones criminales como lo pretende presentar la fiscal general.
"Exigimos al Presidente de la República una actuación contundente contra la persecución penal que el pacto de corruptos y golpistas mantienen en contra de autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.", indica el comunicado de las autoridades indígenas.
También exigieron al Organismo Judicial, nombrar jueces o juezas objetivos e imparciales para que conozcan estos casos de criminalización fabricados por el Ministerio Público y sus fiscales afines.
"Al juez o jueza que conozca el caso, le exigimos hacer valore la independencia judicial, la objetividad, la imparcialidad y no prestarse a los caprichos de criminalización que fabrica el Ministerio Público contra quienes considera sus enemigos políticos.", indicaron las autoridades indígenas.
Con información de David Alvarado y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*