Presidente de 48 cantones: 'Promueven silenciar a la gente'

Los representantes de diversas organizaciones sociales exigieron el pasado lunes la libertad del viceministro Luis Pacheco y de Héctor Chaclán, ambos exlíderes indígenas que llevan cuatro meses en prisión preventiva señalados de varios delitos, incluido terrorismo, un extremo que niegan. Durante un plantón, los ciudadanos acusaron a la Fiscalía de "persecución arbitraria" por defender de manera pacífica los resultados de las elecciones en 2023.
"Este caso continúa causando gran indignación nacional e internacional, porque se está manipulando el sistema penal para perseguir injustamente a dos exdirigentes indígenas que participaron en la lucha del pueblo de Guatemala por la defensa de la democracia en 2023", expusieron las organizaciones sociales y familiares de los detenidos mediante un pronunciamiento.
Entre las entidades representadas se encuentran más de 50 organizaciones, como Alianza por las Reformas, Visibles, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, entre muchas otras.
Buscan "silenciar a la población"
El presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Bernabé Yax, se refirió este miércoles 27 de agosto durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, al caso de los exdirigentes de esa organización.
"Nosotros, como 48 Cantones, no entendemos realmente cuál es el proceso que quieren llevar o están llevando. Hemos sido respetuosos del proceso que se está llevando, a nivel de pueblo. La verdad es que no entiendo cuál es el problema, que no hay juez que lo quiera conocer. Casos en reserva, es una venganza política, la verdad no entendemos", dijo.
Añadió que, en este contexto, lo que están solicitando es que se siga un debido proceso, con tiempos indicados y demás factores que la ley establece.
En cuanto al cargo de terrorismo que se atribuye a Pacheco y Chaclán, el dirigente indígena manifestó que le genera una "tremenda duda", porque hasta ahora se ha sabido que los terroristas son los que "meten bombas en los aviones" o destruyen buses, bombardean pueblos o acciones de este tipo.
"Puede que yo esté equivocado, pero bajo el término de protestas por nuestros derechos, de buscar la democracia y buscar una sana convivencia pacífica dentro de nuestro país, yo no le veo terrorismo. Esos hechos que se dieron para buscar que prevalezca la democracia y por buscar eso lo llaman terrorismo, entonces, ¿qué hay que hacer para buscar la democracia?", expresó.
De igual forma, Yax destacó la indignación en la población e hizo referencia a que se mantienen ciertas prácticas del pasado, aunque solo se ha cambiado el sistema. Recordó que tal y como en el tiempo de la conquista, cuando había represión y encarcelamiento, en el país se observa un ambiente de "venganza".
"Es un sistema donde también están promoviendo silenciar a la población. Recuerden que, en Guatemala, la mayoría somos pueblos indígenas. Lo que están haciendo es asustarnos, decirnos que ya tienen la visión si salen a protestar. ‘Tienen una lección ahí de cómo pueden terminar’, creo que ese es el mensaje que nos está dando este sistema", añadió.
A criterio del entrevistado, este es un sistema represivo que no busca el bienestar de la población, sino que busca únicamente atender sus propios intereses.
Analizan estrategias para pedir claridad en caso
Al ser cuestionado con respecto a posibles medidas que puedan tomar de parte de las autoridades indígenas ante la situación que enfrentan Pacheco y Chaclán, el entrevistado respondió:
"Estamos viendo las estrategias. Porque, así como el Estado tiene bajo reserva lo que están haciendo con el proceso, como pueblos indígenas también vamos a tener 'bajo reserva' la reacción que se va a tomar (...) Estamos en el oscurantismo otra vez. No puede ser que en plena era del desarrollo estemos en esto. Estamos vigilantes sobre los procesos que se están dando".