Rechazan retrasos en caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán

Amigos, familiares y sociedad civil a favor de Luis Pacheco y Héctor Chaclán se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante este lunes 25 de agosto de 2025, para rechazar los retrasos que se han dado en las audiencias contra los mencionados. Asimismo, los integrantes de este grupo darán una conferencia de prensa en ese lugar para argumentar las razones de sus inconformidades.
En la rueda de prensa, familiares del expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, y del ex tesorero de la misma organización, Hector Chaclán, solicitaron que se nombre a un juez que conozca el proceso y que se levante la reserva del mismo.
Entre los señalamientos, a Pacheco y Chaclán están los ilícitos de terrorismo, asociación ilícita, instigación a delinquir, obstaculización a la acción penal, obstrucción de la justicia y sedición. Ambos fueron detenidos el pasado 23 de abril de 2025, cuando el primero de los mencionados desempeñaba sus funciones como viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas.
Durante el platón frente a la CSJ, la esposa y la madre de Pacheco, Lidia de Pacheco y Rosa Pacheco, respectivamente, recibieron muestras de solidaridad frente a los medios de comunicación, de parte de familiares y allegados. En la conferencia de prensa, los protagonistas de la protesta exigieron la libertad de los dos detenidos.
Emiten comunicado
En un comunicado compartido por varias organizaciones, se recordó que "el 23 de agosto se cumplieron cuatro meses de la detención arbitraria de los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán". La misiva agrega que "este caso continúa causando gran indignación nacional e internacional, porque se está manipulando el sistema penal para perseguir injustamente a dos exdirigentes indígenas que participaron en la lucha del pueblo de Guatemala, por la defensa de la democracia en 2023".
"Las organizaciones sociales expresamos nuestro respeto y reconocimiento a Luis Pacheco, Héctor Chaclán, y a todas las autoridades indígenas por su dignidad y valentía. Repudiamos la persecución arbitraria del MP de Consuelo Porras, en contra de quienes manifiestan pacíficamente en contra de los abusos de poder, la corrupción y la impunidad", añadieron.
El documento prosigue indicando que "es preocupante que a la fecha, según información del MP, difundido en medios de comunicación, el 9 de julio del presente año, el Organismo Judicial siga sin nombrar a un juez para continuar el caso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, y que el caso se mantenga en reserva". Los inconformes añadieron que "esto impide gravemente su derecho de defensa y limita el acceso de la ciudadanía a conocer los detalles de la acusación".
Exigencias puntuales
Los inconformes expresaron una serie de peticiones a las autoridades, resumidas en los siguientes puntos:
• El organismo judicial nombre urgentemente un juez imparcial para conocer el caso en contra de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
• Se levante la reserva del caso para garantizar el derecho de defensa y la transparencia del proceso.
• Se cumplan los plazos procesales establecidos en ley, sin dilaciones injustificadas, y se respete el debido proceso.