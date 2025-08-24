Exalcalde de Cuilapa se declara culpable de narco en EE. UU.

Esvin Fernando Marroquín Tupas, exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, electo por el partido VAMOS, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. El acuerdo de culpabilidad será formalizado en una audiencia el próximo 3 de septiembre de 2025, previo al inicio de su juicio programado para el 8 de septiembre en el Tribunal del Distrito Este de Texas, División Sherman, el mismo que en su momento condenó al exdiputado José Armando Ubico.
El caso contra Marroquín Tupas se inició en 2019 y está relacionado con dos delitos: fabricación y conspiración para distribuir cocaína. Según documentos del tribunal, alrededor de 2015 y de manera continua desde entonces, el exalcalde conspiró con personas conocidas y desconocidas ante el Gran Jurado de EE. UU. para fabricar y distribuir cinco kilos de presunta cocaína con destino a Estados Unidos, aunque se sospecha que la cantidad real superó los 450 gramos.
La captura del exalcalde de Cuilapa
Marroquín Tupas fue capturado en julio de 2023 con fines de extradición a Estados Unidos, mientras todavía ejercía como alcalde electo para su actual periodo. Tras su detención, quien asumió temporalmente el cargo fue su esposa, Maryflor Morales Contreras.
De ser condenado, el exalcalde podría enfrentar penas de prisión que van desde un mínimo de 10 años hasta cadena perpetua, además de multas de hasta 10 mil dólares y un periodo de libertad supervisada de al menos cinco años por cada delito.
Este caso se suma a una serie de procesos judiciales que involucran a políticos guatemaltecos en Estados Unidos, reflejando la colaboración entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Con información de Samanta Guerrero.