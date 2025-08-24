 Exalcalde de Cuilapa se declara culpable de narco en EE. UU.
Nacionales

Exalcalde de Cuilapa se declara culpable de narcotráfico en EE. UU.

El caso contra Marroquín Tupas se inició en 2019 y está relacionado con dos delitos: fabricación y conspiración para distribuir cocaína.

Compartir:
Exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa. , Redes sociales.
Exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa. / FOTO: Redes sociales.

Esvin Fernando Marroquín Tupas, exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, electo por el partido VAMOS, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. El acuerdo de culpabilidad será formalizado en una audiencia el próximo 3 de septiembre de 2025, previo al inicio de su juicio programado para el 8 de septiembre en el Tribunal del Distrito Este de Texas, División Sherman, el mismo que en su momento condenó al exdiputado José Armando Ubico.

El caso contra Marroquín Tupas se inició en 2019 y está relacionado con dos delitos: fabricación y conspiración para distribuir cocaína. Según documentos del tribunal, alrededor de 2015 y de manera continua desde entonces, el exalcalde conspiró con personas conocidas y desconocidas ante el Gran Jurado de EE. UU. para fabricar y distribuir cinco kilos de presunta cocaína con destino a Estados Unidos, aunque se sospecha que la cantidad real superó los 450 gramos.

La captura del exalcalde de Cuilapa 

Marroquín Tupas fue capturado en julio de 2023 con fines de extradición a Estados Unidos, mientras todavía ejercía como alcalde electo para su actual periodo. Tras su detención, quien asumió temporalmente el cargo fue su esposa, Maryflor Morales Contreras.

De ser condenado, el exalcalde podría enfrentar penas de prisión que van desde un mínimo de 10 años hasta cadena perpetua, además de multas de hasta 10 mil dólares y un periodo de libertad supervisada de al menos cinco años por cada delito.

Este caso se suma a una serie de procesos judiciales que involucran a políticos guatemaltecos en Estados Unidos, reflejando la colaboración entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Con información de Samanta Guerrero.

En Portada

Exalcalde de Cuilapa se declara culpable de narcotráfico en EE. UU.t
Nacionales

Exalcalde de Cuilapa se declara culpable de narcotráfico en EE. UU.

09:52 PM, Ago 24
Trinidad y Tobago apoya el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe t
Internacionales

Trinidad y Tobago apoya el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

06:59 PM, Ago 24
Invierno 2025 cobra la vida de 33 personas, según Conredt
Nacionales

Invierno 2025 cobra la vida de 33 personas, según Conred

05:28 PM, Ago 24
Así les ha ido a los tres grandes de Guatemala en seis fechas del Apertura 2025t
Deportes

Así les ha ido a los tres grandes de Guatemala en seis fechas del Apertura 2025

05:23 PM, Ago 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridadEE.UU.Liga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos