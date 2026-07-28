 Paralizan servicio de buses en Mixco por alto costo de combustibles
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Paralizan servicio de buses en Mixco por alto costo de combustibles

Los transportistas del Express Mixco tomaron esta medida ante la complicada situación que enfrentan por el alza en los precios.

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Foto: Municipalidad de Mixco
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La municipalidad de Mixco, Guatemala, dio a conocer que los empresarios a cargo de los buses del Express Mixco decidieron paralizar labores este martes, 28 de julio, debido al alza que se presenta desde hace semanas en el precio de los combustibles.

El portavoz de la entidad, Mynor Espinoza, aclaró que este servicio de traslado de pasajeros no está a cargo de la comuna, sino que los empresarios son los que ponen a funcionar las unidades.  

"Los transportistas se fueron a paro por tiempo indefinido ante el incremento del precio de los combustibles y la falta de acciones del Gobierno, por lo que exigen algún tipo de apoyo económico por parte del Ejecutivo para seguir operando", expresó.

De acuerdo con el funcionario, los afectados esperan tener una pronta solución para continuar con su funcionamiento en las rutas que cubren los tramos desde diferentes colonias de Mixco hacia la Ciudad de Guatemala.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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