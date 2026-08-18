Ataque armado deja dos fallecidos dentro de una vivienda en zona 18

Un incidente armado que se registró en el interior de una vivienda ubicada en el lote 02, manzana "A", de la colonia Canaán, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, dejó a dos hombres fallecidos por múltiples heridas de bala.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y evaluaron a las víctimas, ambas de sexo masculino, de aproximadamente 30 y 31 años de edad; sin embargo, determinaron que ya no presentaban signos vitales.
De acuerdo con la información, uno de los fallecidos era de nacionalidad nicaragüense.
Debido a que los cuerpos quedaron dentro del inmueble, los socorristas coordinaron con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes resguardaron la escena a la espera del Ministerio Público (MP), encargado de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.