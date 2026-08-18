 Ataque armado deja dos fallecidos dentro de una vivienda en zona 18
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Ataque armado deja dos fallecidos dentro de una vivienda en zona 18

Una de las víctimas es de nacionalidad nicaragüense.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un incidente armado que se registró en el interior de una vivienda ubicada en el lote 02, manzana "A", de la colonia Canaán, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, dejó a dos hombres fallecidos por múltiples heridas de bala.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y evaluaron a las víctimas, ambas de sexo masculino, de aproximadamente 30 y 31 años de edad; sin embargo, determinaron que ya no presentaban signos vitales.

De acuerdo con la información, uno de los fallecidos era de nacionalidad nicaragüense.

Debido a que los cuerpos quedaron dentro del inmueble, los socorristas coordinaron con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes resguardaron la escena a la espera del Ministerio Público (MP), encargado de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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