Paris Jackson habla sobre sus electrochoques y salud mental

Paris Jackson reveló recientemente haber recibido nueve sesiones de terapia electroconvulsiva (TEC) en un lapso de tres semanas, un tratamiento al que recurrió tras enfrentar un severo episodio depresivo que la llevó a intentar quitarse la vida.
La cantante, de 28 años, compartió su experiencia en el podcast "On Purpose" con Jay Shetty, donde detalló los desafíos y los resultados de este procedimiento.
Paris Jackson explicó que la decisión de someterse a la TEC surgió después de agotar otras opciones en su búsqueda por manejar su salud mental.
La terapia electroconvulsiva, aunque estigmatizada por representaciones pasadas, ha evolucionado significativamente. Según su psiquiatra, las técnicas actuales son mucho menos agresivas que las utilizadas décadas atrás.
Paris Jackson describió el proceso de la TEC moderna, destacando que "ya no es tan bárbaro como antes".
Relató que el procedimiento se realiza bajo anestesia general, lo que significa que el paciente está inconsciente al momento de recibir la descarga. Para quienes tienen piercings de metal, como ella, es necesario reemplazarlos por piezas de plástico.
"Entras, te dan la bata de hospital, te duermen, te atan, te ponen un protector bucal y te electrocutan", detalló Jackson, añadiendo que este tratamiento ayuda con la neuroplasticidad del cerebro y es considerado uno de los más efectivos contra la depresión severa.
La experiencia no estuvo exenta de dificultades
Paris Jackson confesó que las primeras sesiones fueron particularmente dolorosas. "La primera vez que desperté, sentí el dolor más agudo que jamás haya experimentado en la cabeza. Era como si me hubieran electrocutado", compartió.
Además del dolor físico, la cantante experimentó efectos secundarios significativos, incluyendo una notable pérdida de memoria.
"Definitivamente hubo días en los que no estaba en mis cabales. Mis amigos me visitaron y ni siquiera recuerdo haberlos visto, aunque tengo pruebas... No recuerdo las conversaciones", afirmó, ilustrando la magnitud de la amnesia temporal.
A pesar de estos efectos secundarios, Paris Jackson percibió una respuesta positiva al tratamiento, notando una mejoría en su estado depresivo. No obstante, consideró que continuar con sesiones mensuales de por vida no era una opción viable para ella.
Por ello, decidió adoptar un enfoque más integral, combinando diversas herramientas y tratamientos para mantener su proceso de recuperación a largo plazo.
Antes de recurrir a la terapia electroconvulsiva, Paris Jackson había explorado una amplia gama de tratamientos y abordajes para su salud mental. Su historial incluye:
- Medicamentos
- Estancias en cinco instituciones diferentes
- Uso de cannabidiol (CBD)
- Terapia dialéctica conductual (DBT)
- Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR)
También recibió inyecciones de lidocaína en nervios del cuello, que le proporcionaron un alivio temporal de aproximadamente una semana.
Otro procedimiento le ofreció alivio por varios meses. Incluso, se sometió a estimulación magnética transcraneal (TMS), que, según su relato, tuvo cierto efecto en su trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), pero no logró resultados significativos en su depresión. Fue después de esta serie de intentos que su psiquiatra le sugirió la TEC como una opción más contundente.