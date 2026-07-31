 Afshan Azad de Harry Potter: Superando el trauma familiar
Farándula

Afshan Azad, actriz de Harry Potter, aún recibe terapia tras ser agredida brutalmente por su papá y hermano

Durante una entrevista en un pódcast, la actriz contó los detalles de la golpiza que recibió cuando su familia se enteró que tenía novio.

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Padma Patil,
Padma Patil / FOTO:
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Afshan Azad es una actriz inglesa cuyo nombre saltó a la fama cuando interpretó a Padma Patil a partir de la cuarta película de la saga de Harry Potter.

La actriz, que nació en Manchester, Inglaterra, encarnó a Patil, una joven perteneciente a la casa de Ravenclaw que asistió como pareja de Ron Weasly al Baile de Navidad, en el que ni siquiera pisó la pista de baile con su acompañante.

Sin embargo, más allá de su carrera como actriz en la exitosa saga, durante aquellos años Afshan Azad vivió duros momentos familiares que la marcaron de por vida y que incluso, dejaron a su hermano en la cárcel.

Durante una reciente entrevista, Afshan Azad reveló que en 2010 vivió uno de los momentos más duros de su vida y en su hogar, pues su hermano la descubrió supuestamente hablando con su novio, un joven hindú.

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Afshan Azad - Instagram

Ella pertenece a una familia de ascendencia bangladesí, quienes son fervientes practicantes de la fe musulmana. Emigraron a Inglaterra antes de que ella naciera en la localidad de Longsight, en Manchester, sin embargo pese a vivir la cultura inglesa, se mantuvieron apegados a su religión.

La actriz tenía 22 años cuando ocurrió el incidente. En ese momento su hermano, Ashraf, la escuchó hablar con su novio, lo que generó que este se enfureciera y arremetiera contra la joven, ya que de acuerdo a su estricta tradición familiar la joven sólo podría mantener una relación con un musulmán.

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Padma Patil, -

Escalofriantes detalles

Él la golpeó brutalmente: la arrastró por el suelo mientras la tomaba del cabello, le dio puñetazos e incluso la amenazó de muerte por ir contra los ideales de su religión.

Y no fue el único que agredió a Afshan Azad ese día, ya que a la situación de unieron los padres de la inglesa, quienes la insultaron con calificativos como "zorra", "prostituta" y advertencias de que se debía casar con un musulmán "o morirá".

Las agresiones, tanto físicas como verbales, fueron un calvario que duró aproximadamente tres horas y provocaron que huyera de su familia y se refugiara en Londres, donde estaban sus amigos.

Esta acción fue tan grave que llegó a tribunales, donde se condenó al hermano de esta a pasar seis meses en la cárcel debido a la gravedad de su violento accionar.

Tras huir de su hogar, Afshan Azad continuó con su vida y trabajó como modelo, a la vez que realizó estudios en economía y comunicaciones, consignó Shethepeople.

También mantuvo una cercana relación con actrices de la película como Bonnie Wright y a Katie Leung, que interpretaron en la saga Harry Potter a Ginny Weasly y Cho Chang, respectivamente, a quienes declara como sus mejores amigas.

Finalmente, se casó en 2018 con Nabil Kazi, en una espectacular boda tradicional de Bangladesh, para días después realizar una nueva celebración donde brindaron por su matrimonio. Juntos tienen dos hijas, una de 5 y la otra de 2 años.

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