 Desinformación: Fortalecer capacidades societales según Pardo
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González Pardo: “La desinformación se combate fortaleciendo las capacidades de las sociedades”

El doctor en Comunicación y presidente de la FELAFACS destacó la importancia de fortalecer el periodismo en América Latina y el ecosistema de los medios. Además, enumeró las macrotendencias para la comunicación social, entrelazadas en la necesidad de la credibilidad.

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Rafael González Pardo, Felafacs
Rafael González Pardo / FOTO: Felafacs
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El doctor en Comunicación y presidente de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), Rafael González Pardo, conversó con Emisoras Unidas sobre la importancia de la comunicación en la construcción de la democracia de la región.

Aseguró que la desinformación, a la cual millones de personas están expuestas cada segundo, se combate fortaleciendo las capacidades de las sociedades, para que puedan comprender cómo circula la información, quién produce los contenidos, con qué intereses lo hace y mediante qué plataformas impacta a las poblaciones.

Estas capacitaciones deben llegar a toda la ciudadanía, a las instituciones educativas, al Estado, al empresariado y a las plataformas digitales, agregó.

"En América Latina se deben fortalecer el periodismo profesional y el ecosistema de medios únicos, privados, comunitarios y universitarios. Una sociedad con menos periodismo de calidad queda mucho más expuesta a la desinformación", 

destacó.

El doctor en Comunicación, que participará en el Congreso de Comunicación de la Universidad Rafael Landívar, que se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto, destacó la importancia de la comunicación en la construcción de democracias activas y resaltó que el combate a la desinformación no debe tomarse como una excusa para limitar la libertad de expresión. "El desafío real está en encontrar ese equilibrio entre libertad, responsabilidad y derecho ciudadano a recibir información de calidad".

Macrotendencias en la Comunicación Social

El entrevistado enumeró al menos cinco macrotendencias que marcan al gremio, tanto de quienes ya están ejerciendo como de aquellos comunicadores en formación:

  • Inteligencia artificial: la cual está modificando la producción y distribución de contenidos
  • Plataformización de la comunicación: destacó que en la actualidad buena parte de nuestras comunicaciones ocurre en plataformas digitales
  • Transformación de las audiencias: ya que son usuarios y creadores de contenido que participan en la producción de contenidos (prosumidores) en entornos globalizados.
  • Consolidación de narrativas transmedia: una historia puede desarrollarse a través de diferentes plataformas e informar.
  • La necesidad de recuperar la confianza: esta credibilidad es transversal a todas las anteriores. 

"En un ecosistema saturado de información, la credibilidad se convierte en el principal activo de la Comunicación, el futuro de la comunicación social no está solo en aprender nuevas herramientas sino en comprender mejor las transformaciones sociales, tecnológicas, económicas y culturales, que cambian nuestra región".

Aprendizaje continuo

González Pardo destacó en la importancia para los comunicadores de seguirse formando y mantener un aprendizaje continuo en un ecosistema que cambia cada vez más rápido.

Un Comunicador 360 no significa que sea una persona que sea capaz de hacer absolutamente todo, sino es aquel que tiene la capacidad de comprender esa magnitud y de analizar los contextos sociales. Además, es aquel que combina los fundamentos sólidos de la Comunicación con entornos digitales, con análisis de datos, con construcción de narrativas transmedia y todo bajo una lupa de un pensamiento estratégico.

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