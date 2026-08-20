 CC Reanuda Plazos Tras Restablecimiento del Casillero Electrónico
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CC anuncia reanudación de plazos tras restablecimiento del casillero electrónico

La Corte aprobó un acuerdo para reanudar plazos tras suspensión del sistema electrónico.

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Sede de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La Corte de Constitucionalidad (CC) informó este jueves 20 de agosto que aprobó el Acuerdo 6-2026, mediante el cual establece nuevas disposiciones para la tramitación de los asuntos presentados ante el tribunal, luego de la inhabilitación temporal del sistema informático de expedientes y del casillero electrónico.

Según la CC, el nuevo acuerdo establece las condiciones para retomar el cómputo de los plazos que habían sido suspendidos mediante el Acuerdo 5-2026.

La reanudación comenzará a partir de las cero horas del sábado 22 de agosto de 2026, momento en que está previsto que el casillero electrónico vuelva a funcionar.

La Corte señaló que el restablecimiento del sistema busca garantizar los derechos de defensa y el debido proceso de las personas que utilizan los servicios del tribunal, luego de la suspensión que afectó la gestión electrónica de los expedientes.

Con el retorno del casillero electrónico, los plazos procesales que habían quedado suspendidos volverán a contabilizarse conforme a las disposiciones establecidas en el nuevo acuerdo.

La CC indicó que el contenido completo del Acuerdo 6-2026 puede ser consultado a través de los medios oficiales adjuntos al comunicado.

La disposición entra en un contexto en el que la Corte había suspendido temporalmente el cómputo de determinados plazos debido a la inhabilitación de sus sistemas informáticos, con el objetivo de evitar que los usuarios resultaran afectados durante la interrupción del servicio.

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