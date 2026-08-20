 Municipal a un triunfo de avanzar en la Copa Centroamericana
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Mixco y Xelajú alargan agonía; Municipal a un triunfo de avanzar

Esto necesitan los equipos guatemaltecos para clasificar a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

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Equipos de Guatemala en Copa Centroamericana 2026
Equipos de Guatemala en Copa Centroamericana 2026 / FOTO: Municipal y Alex Meoño
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Esta semana, Xelajú y Mixco ganaron sus respectivos partidos por la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf y alargaron su agonía a la última semana de competición (fase de grupos). Por su parte, Municipal perdió la oportunidad de asegurar anoche el boleto y con su empate ante FAS ahora queda obligado a ganar su último partido para avanzar a cuartos de final.

Xelajú derrotó en casa al Diriangén 2-0, y queda a la espera del resultado de esta noche entre Firpo de El Salvador y el tricampeón Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica (21:00 horas GT) para saber qué opciones reales tiene de clasificación.

Por el momento, los quetzaltecos sumaron 6 puntos y su diferencia de gol está en -2. Los de Xelajú cerrará su participación el próximo miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas en el estadio Cementos Progreso ante Firpo.

Xelajú necesita lo siguiente para avanzar a cuartos de final: Que la Liga Deportiva Alajuelense derrota hoy al Firpo y la otra semana le gane 3-0 a Plaza Amador; y los quetzaltecos 2-0 a Firpo para avanzar por mejor diferencia de gol.

Xelajú vence a Diriangén y se aferra a un milagro en la Copa Centroamericana

Xelajú hizo su tarea ante Diriangén, pero ahora se aferra a la calculadora: necesita golear a Firpo y esperar resultados para soñar con los cuartos de final.

Lo que necesita Deportivo Mixco

Por su parte, Mixco le dio una cátedra al Umecit panameño al derrotarle 4-1 y con ello mejoró sustancialmente su diferencia de gol, por lo que aún guarda esperanzar, pero dependerá esta noche de que Olimpia no sume puntos ante Alianza panameños de lo contrario esta misma noche queda eliminado.

Mixco debe esperar victoria de Alianza sobre Olimpia (19:00 horas GT) y llegaría a su último partido con la necesidad de golear al Alianza y que Olimpia no le gane a Deportivo Saprissa. Es decir, un panorama complicado y poco probable. 

Mixco golea a Umecit y suma su primer gran triunfo internacional

El argentino Nicolás Martínez fue la gran figura en el triunfo mixqueño al convertir un doblete.

Municipal quedó a un triunfo de la clasificación

Municipal sumó su segundo empate en la fase de grupos: 1-1 ante Cartaginés en Guatemala y 1-1 ante FAS en El Salvador. Además, del único triunfo que suma, el cual fue ante Verdes en Belice por 0-1.

Con estos resultados, Municipal solo necesita sumar un triunfo ante el líder Motagua de Honduras el próximo martes 25 de agosto a las 20:30 horas para lograr su clasificación a cuartos de final.

Un empate no le sirve, y la derrota le dejaría eliminado. Así que el "Mimado de la Afición" va por el triunfo ante el cuadro hondureño para ser, posiblemente, el único guatemalteco en jugar la fase final de la Copa Centroamericana y optar a una clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf (ConcaChampions).  

Municipal empata ante FAS y queda obligado a ganarle al Motagua

El “Mimado de la Afición” deberá derrotar en El Trébol al líder Motagua para avanzar a cuartos de final del torneo centroamericano de clubes.

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