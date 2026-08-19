Resultado FAS vs. Municipal por la Copa Centroamericana 2026

Municipal visitó esta noche el Monumental Estadio Cuscatlán de San Salvador, El Salvador, como parte de la cuarta semana de actividades de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, donde se enfrentó al FAS en una lucha intensa por llegar al segundo lugar del grupo D de la competición.
En un entretenido primer tiempo, que terminó 1-1, Municipal se benefició de un penalti en la recta final de esos primeros 45 minutos, situación que le dejaba bien parado para encarar la segunda parte y buscar la victoria.
El partido tuvo un claro dominador, el conjunto que dirige el técnico mexicano Adrián Sánchez, que logró ponerse adelante en el marcador gracias a un tanto de Jorge Cruz al 35.
Pero en la parte final de la etapa primaria, una patada de Juan Vega sobre Erik López le permitió al conjunto guatemalteco tener a su favor un panal, el cual fue bien ejecutado por el argentino Cristian Hernández al minuto 44.
Con un futbol que no sobresalió, Municipal rescataba el empate y motivacionalmente le serviría para ir a buscar los tres puntos en la parte complementaria.
Municipal queda condenado al triunfo Municipal
Para el segundo tiempo, Municipal intentó ganar el partido, pero las condiciones no se le daban, en tanto, su rival, seguía fuerte y con constantes ataques.
Rosando los 60 minutos, el FAS tuvo un tiro de esquina el cual terminó con un cabezazo dentro del área el cual se estrelló en la humanidad de Jefry Bantes sobre la línea de gol, siendo el jugador de Municipal el ángel rojo que necesitaba el club. De forma dramática se salvaba el conjunto chapín.
Al 64, Rafael Tejada recibió un pase en posición ilícita que terminó en gol, pero hasta que definió el línea y el árbitro convalidaron la jugada irregular y los "Rojos" nuevamente se salvaban.
Kevin Carabantes, portero de FAS, era protagonista al 78 tras evitar con una atajada el segundo gol de los "Rojos". Municipal cerraba mejor el partido.
Así se llegó a la recta final y la igualdad, parecía un negocio redondo para Municipal, pero la realidad era engañoso ya que ese empate le obliga a ganar su último partido en casa ante el líder hondureño Motagua si es que quiere avanzar a los cuartos de final.
El duelo se terminó con el 1-1, y ahora, Municipal deberá encarar su cuarto partido en la quinta semana de actividades con la consigna de ganar para avanzar de ronda. El grupo D se cierra el martes 25 de agosto a las 20.30 horas con los partidos: Municipal vs. Motagua de Honduras y el Cartaginés de Costa Rica vs. FAS de El Salvador. De cada uno de los duelos saldrá un clasificado.
A Municipal solo le sirve el triunfo, un empate lo deja fuera de competencia. Así que El Trébol deberá respaldar de forma categórica a su club la otra semana.