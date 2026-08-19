Resultado Mixco vs. Umecit por Copa Centroamericana 2026

Al Deportivo Mixco de Guatemala le bastó el primer tiempo para liquidar su partido correspondiente a la cuarta fecha de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, que esta noche lo enfrentó al equipo Umecit de Panamá (4-1), club que se vio sorprendido por la efectividad de los dirigidos por el técnico guatemalteco Fabricio Benítez.
Los mixqueños llegaron a esta cuarta semana de actividades con vida, pero prácticamente en una etapa agonizante donde solo esperan el último golpe para quedar oficialmente eliminados en la fase de grupos.
Mixco debía ganar, y por goleada, para mejorar su diferencia de gol, y buscar en el cierre de grupo otro triunfo para no quedar último de su grupo.
Solo pasaron 15 minutos para que Deportivo Mixco abriera el marcador gracias a un tanto del delantero argentino, Nicolás Martínez.
Cuatro minutos después, era el turno e Lynner García, quien hacía el 2-0 y ya era tranquilidad en las filas del cuadro "Chicharronero". García entró al área grande y de derechazo clavó su gol.
Al 24, era el momento de Nicolás Martínez, quien bañó al portero David Almengor con un hermoso globo para el 3-0. Nadie daba crédito a lo que ocurría en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Se llegó el minuto 34, y siempre por la banda derecha, donde caían los goles, apareció Yonatan Pozuelos para liquidar el partido y firmar una goleada de escándalo de 4-0. Solo en el primer tiempo.
Descontó la visita
Para el segundo tiempo, los equipos hicieron variantes, algo que limitó a Mixco respecto al nivel mostrado en la primera parte. Cedió terreno de juego, y su rival aprovechó esa situación tras un gol de Emmanuel Gómez al 60. Pese a los intentos locales, el resultado seguía siendo un imposible rescatarlo y debió conformarse con ese gol del descuento.
Al 90+1, Kevin Moscoso se convirtió en figura del partido al evitar el segundo tanto en su portería tras un potente remate de Dwann Oliveira, pero el portero chapín a una mano sacó el peligro de gol.
Mixco sumó su primer triunfo en un torneo oficial internacional y llegó a sus primeros tres puntos en el grupo C, el cual es dominado por Deportivo Saprissa de Costa Rica, quien ya lleva 9 puntos. El segundo lugar de este sector es Olimpia de Honduras con 6 enteros. Alianza y Mixco tienen 3 unidades, y e el sótano quedó el Umecit, que en tres juegos acumula tres derrotas.
La última presentación del Deportivo Mixco en la Copa Centroamericana 2026 será la otra semana, cuando el jueves 27 de agosto a las 20:30 horas reciba, siempre en el estadio El Trébol, al Alianza de Costa Rica.