 Resultado Mixco vs. Umecit por Copa Centroamericana 2026
Deportes

Mixco golea a Umecit y suma su primer gran triunfo internacional

El argentino Nicolás Martínez fue la gran figura en el triunfo mixqueño al convertir un doblete.

Compartir:
Deportivo Mixco logra su primer triunfo internacional
Deportivo Mixco logra su primer triunfo internacional / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Al Deportivo Mixco de Guatemala le bastó el primer tiempo para liquidar su partido correspondiente a la cuarta fecha de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf, que esta noche lo enfrentó al equipo Umecit de Panamá (4-1), club que se vio sorprendido por la efectividad de los dirigidos por el técnico guatemalteco Fabricio Benítez.

Los mixqueños llegaron a esta cuarta semana de actividades con vida, pero prácticamente en una etapa agonizante donde solo esperan el último golpe para quedar oficialmente eliminados en la fase de grupos.

Mixco debía ganar, y por goleada, para mejorar su diferencia de gol, y buscar en el cierre de grupo otro triunfo para no quedar último de su grupo.

Solo pasaron 15 minutos para que Deportivo Mixco abriera el marcador gracias a un tanto del delantero argentino, Nicolás Martínez.

Cuatro minutos después, era el turno e Lynner García, quien hacía el 2-0 y ya era tranquilidad en las filas del cuadro "Chicharronero". García entró al área grande y de derechazo clavó su gol.  

Al 24, era el momento de Nicolás Martínez, quien bañó al portero David Almengor con un hermoso globo para el 3-0. Nadie daba crédito a lo que ocurría en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Se llegó el minuto 34, y siempre por la banda derecha, donde caían los goles, apareció Yonatan Pozuelos para liquidar el partido y firmar una goleada de escándalo de 4-0. Solo en el primer tiempo.

Descontó la visita 

Para el segundo tiempo, los equipos hicieron variantes, algo que limitó a Mixco respecto al nivel mostrado en la primera parte. Cedió terreno de juego, y su rival aprovechó esa situación tras un gol de Emmanuel Gómez al 60. Pese a los intentos locales, el resultado seguía siendo un imposible rescatarlo y debió conformarse con ese gol del descuento.  

Al 90+1, Kevin Moscoso se convirtió en figura del partido al evitar el segundo tanto en su portería tras un potente remate de Dwann Oliveira, pero el portero chapín a una mano sacó el peligro de gol. 

Mixco sumó su primer triunfo en un torneo oficial internacional y llegó a sus primeros tres puntos en el grupo C, el cual es dominado por Deportivo Saprissa de Costa Rica, quien ya lleva 9 puntos. El segundo lugar de este sector es Olimpia de Honduras con 6 enteros. Alianza y Mixco tienen 3 unidades, y e el sótano quedó el Umecit, que en tres juegos acumula tres derrotas.   

La última presentación del Deportivo Mixco en la Copa Centroamericana 2026 será la otra semana, cuando el jueves 27 de agosto a las 20:30 horas reciba, siempre en el estadio El Trébol, al Alianza de Costa Rica. 

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit | Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit / Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit | Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit / Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit | Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit / Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit | Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit / Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit | Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit / Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit | Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit / Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit | Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit / Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit | Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit / Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit | Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit / Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit | Alex Meoño

Copa Centroamericana 2026: Mixco vs. Umecit / Alex Meoño

En Portada

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Roosevelt

05:16 PM, Ago 19
Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivast
Nacionales

Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivas

04:16 PM, Ago 19
Exfuncionario de CICIG: No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesost
Nacionales

Exfuncionario de CICIG: "No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesos"

03:48 PM, Ago 19
Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella muriót
Farándula

Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella murió

02:46 PM, Ago 19
Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperialt
Deportes

Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperial

05:05 PM, Ago 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalPNCFIFAredes socialesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar