Mixco está listo para debutar en la Copa Centroamericana

El Deportivo Mixco está listo para escribir una de las páginas más importantes de su historia cuando este martes haga su esperado debut en la Copa Centroamericana de la Concacaf. El conjunto guatemalteco visitará al Olimpia de Honduras en el Estadio José de Paz Herrera, en Tegucigalpa, con la ilusión de comenzar con buen pie su primera participación en un torneo internacional y demostrar que tiene argumentos para competir frente a algunos de los clubes más fuertes de la región.
Bajo la dirección técnica de Fabricio Benítez, los "chicharroneros" afrontan este desafío con una base de jugadores experimentados y una propuesta que prioriza el orden táctico y la solidez colectiva. Futbolistas como Jean Márquez y Nicolás Martínez liderarán a un plantel que buscará resistir la presión del conjunto hondureño y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender en una de las plazas más complicadas del área centroamericana.
Olimpia, primer reto del Deportivo Mixco
El reto, sin embargo, será mayúsculo. Olimpia llega a este compromiso con el respaldo de una amplia experiencia en la competición y con el objetivo de volver a pelear por los primeros lugares tras alcanzar las semifinales en la edición de 2025. Los dirigidos por el uruguayo Eduardo Espinel cuentan con una plantilla de calidad encabezada por Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Michael Chirinos y Jorge Benguché, por lo que parten como favoritos para quedarse con los tres puntos en casa.
El encuentro también marcará el inicio de la actividad del Grupo C, integrado además por Saprissa, de Costa Rica, y los clubes panameños Alianza y UMECIT. Para Deportivo Mixco, sumar en Tegucigalpa representaría un impulso anímico y deportivo de gran valor en su estreno continental, mientras que una actuación competitiva podría confirmar que el representante guatemalteco está preparado para pelear por un lugar en la siguiente fase de un torneo que también concede boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf.