 Arrestan a mujer que planeaba ataque con bomba en Nueva York
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FBI arresta a mujer que planeaba un atentado con bomba en Nueva York

La detenida planeaba un ataque inspirado en el Estado Islámico, con el objetivo de asesinar a legisladores, revelaron autoridades.

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FBI arresta a mujer que planeaba un atentado con bomba en Nueva York, EFE
FBI arresta a mujer que planeaba un atentado con bomba en Nueva York / FOTO: EFE
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Agentes del FBI arrestaron a una mujer acusada de planear un atentado con bomba contra el Capitolio del estado de Nueva York, según informó este jueves la cadena Fox News.

Jessica Bowie, de 35 años y residente en Albany, la capital de Nueva York, está acusada de intentar proporcionar apoyo material a grupo terrorista Estado Islámico (EI).

El FBI afirma que Bowie juró lealtad al grupo terrorista, habló de ocultar una bomba en una bolsa de reparto de comida a domicilio de DoorDash y quería perpetrar el ataque mientras los senadores estatales de Nueva York estuvieran reunidos.

La detenida planeaba un ataque inspirado en el EI, con el objetivo de asesinar a esos legisladores, según las autoridades.

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FBI arresta a mujer que planeaba un atentado con bomba en Nueva York - EFE

El supuesto complot se desarrolló a lo largo de un mes y, según el reporte, a partir de mediados de julio, Bowie se comunicó con un informante del FBI que se hacía pasar por un facilitador del EI, a quien le solicitó ayuda para fabricar los explosivos y le reveló que el Capitolio era su objetivo principal.

Los investigadores indicaron que la mujer vigiló los alrededores del edificio en al menos cinco ocasiones distintas, entre el 21 de julio y el 9 de agosto, días en los que tomó fotografías y analizó la seguridad de la zona.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, agradeció el trabajo del FBI y la policía local que llevó al arresto de Bowie y recordó que a principios de este año, en medio de un aumento de la violencia política y amenazas contra los funcionarios públicos, se reforzó la seguridad en el Capitolio y en todo el gobierno estatal.

"Si bien no existe una amenaza inmediata en este momento, continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para proteger a los neoyorquinos y mantener seguras nuestras comunidades", indicó Hochul en un comunicado.

*Con información de EFE

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