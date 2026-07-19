Capdevila logra viajar a la final y acompañará a España en Nueva York

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 solucionó el inconveniente con su autorización de viaje a Estados Unidos y estará en el MetLife Stadium para apoyar a la Roja.

Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, podrá cumplir el objetivo de acompañar a la Roja en la final del Mundial 2026. El exlateral izquierdo solucionó el problema con la autorización electrónica de viaje (ESTA) que le impedía ingresar a Estados Unidos y este domingo emprendió el vuelo rumbo a Nueva York.

La noticia fue confirmada por la Asociación Española de Deportistas Internacionales, que compartió una fotografía en la que Capdevila aparece junto a Marcos Senna antes de abordar el avión con destino a territorio estadounidense. Ambos acudirán al MetLife Stadium para presenciar el duelo entre España y Argentina.

El caso de Capdevila había generado gran repercusión en las últimas horas. El viernes, el exfutbolista reveló en sus redes sociales que su solicitud del ESTA había sido rechazada, situación que le impediría viajar junto a sus hijos pese a la invitación realizada por la Real Federación Española de Fútbol a los integrantes del plantel que conquistó la Copa del Mundo en 2010.

"No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos", escribió el exjugador, quien incluso apeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para encontrar una solución.

Posteriormente explicó que el rechazo de la autorización estaría relacionado con un viaje que realizó a Irán hace aproximadamente una década para disputar un partido, circunstancia que obliga a un procedimiento migratorio distinto para ingresar a Estados Unidos.

La situación despertó una ola de solidaridad. Entre quienes pidieron ayuda para resolver el caso estuvo el reconocido chef español José Andrés, quien solicitó públicamente la intervención de las autoridades estadounidenses y de la FIFA.

Finalmente, el inconveniente quedó resuelto y Capdevila podrá estar en las gradas para apoyar a la selección española, de la que fue titular en la histórica final de Sudáfrica 2010 frente a Países Bajos.

Dieciséis años después, el exdefensor volverá a acompañar a la Roja en una nueva cita por el título mundial, esta vez frente a Argentina, junto con otro campeón de la Eurocopa 2008 como Marcos Senna. Con información de EFE

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