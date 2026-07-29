Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBI

El codirector adjunto del FBI, Andrew Bailey, realiza una visita a Guatemala este miércoles, 29 de julio, en el marco de la cual sostuvo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para abordar temas relacionados con la cooperación bilateral.
El mandatario compartió en redes sociales la información sobre este acercamiento y aseguró que fue un gusto recibir al funcionario estadounidense, a la vez que describió como "productiva" su visita. Asimismo, enfatizó que Guatemala es un socio serio, confiable y comprometido con la seguridad y la justicia.
"La cooperación y la colaboración se fortalecen para enfrentar juntos las amenazas del crimen transnacional y seguir construyendo instituciones al servicio de nuestros pueblos", expresó.
EE. UU. destaca trabajo conjunto para combatir el crimen
La embajada de los Estados Unidos indicó que Bailey dialogó con el gobernante guatemalteco y otros funcionarios para abordar intereses de seguridad comunes, incluida la desarticulación de la delincuencia transnacional y organizaciones terroristas como Barrio 18 y MS-13.
La sede diplomática destacó que, con la visita del codirector adjunto, y en el marco del 188 Aniversario del FBI, Estados Unidos está fortaleciendo la cooperación con la nación centroamericana para hacer frente a las amenazas transnacionales, proteger a las comunidades de ambas naciones y mejorar la seguridad regional.
"La visita del codirector adjunto es una clara señal de que Estados Unidos no cederá terreno a los carteles y las redes criminales en el hemisferio occidental. Sus reuniones reafirman que los Estados Unidos y Guatemala están unidos en la lucha para desmantelar estas organizaciones antes de que puedan llegar a la frontera de los Estados Unidos", manifestó en un comunicado.
Añadió que, tras las reuniones sostenidas en el país, Bailey declaró que Guatemala es un aliado democrático valorado y respetado y que la cooperación bilateral sigue creciendo, con un enfoque en intereses compartidos, incluyendo la seguridad.
"Mi presencia aquí refleja el reconocimiento de los Estados Unidos a las contribuciones de Guatemala en la lucha contra los carteles y el crimen transnacional", puntualizó.