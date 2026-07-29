Fallece Glen Hansard, protagonista de “Once”

El músico, compositor y actor irlandés Glen Hansard, ganador del premio Oscar por la canción Falling Slowly y protagonista de la aclamada película Once, falleció a los 56 años tras sufrir un accidente de motocicleta en las afueras de Dublín, Irlanda.
La noticia fue confirmada por su agencia de representación y por la policía irlandesa, que mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido durante la madrugada del miércoles.
Su fallecimiento provocó una ola de homenajes alrededor del mundo, donde colegas, artistas, políticos y miles de seguidores recordaron el legado de quien pasó de cantar en las calles de Dublín a convertirse en una de las figuras más respetadas del folk contemporáneo y del cine independiente.
Un accidente que terminó en tragedia
Según informó la Garda Síochána, la policía nacional de Irlanda, el accidente ocurrió en Lower Road, en la localidad de Lucan, al oeste de Dublín.
Las autoridades recibieron el reporte de una colisión en la que únicamente estuvo involucrada la motocicleta que conducía Hansard.
Paramédicos acudieron rápidamente al lugar y le brindaron atención médica de emergencia; sin embargo, el músico falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del accidente, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
ATC Management, la empresa que representaba al artista, confirmó la noticia mediante un comunicado en el que expresó su profundo pesar por la pérdida.
De músico callejero a estrella internacional
Glen Hansard nació el 21 de abril de 1970 en Ballymun, un barrio popular de Dublín. Abandonó la escuela durante su adolescencia para dedicarse a tocar la guitarra y cantar en las calles de la capital irlandesa, donde comenzó a construir una reputación gracias a su talento y autenticidad.
En 1990 fundó la banda The Frames, agrupación que rápidamente se convirtió en una de las más importantes de la escena alternativa de Irlanda.
Con el paso de los años, el grupo lanzó seis álbumes de estudio y logró consolidar una base de seguidores tanto en Europa como en Estados Unidos.
El fenómeno mundial de "Once"
La carrera de Hansard dio un giro definitivo en 2007 con el estreno de Once, película dirigida por John Carney.
El filme narra la historia de un músico callejero y una inmigrante checa que encuentran en la música una forma de transformar sus vidas.
Hansard protagonizó la cinta junto a la cantante y pianista Markéta Irglová, con quien también escribió e interpretó la banda sonora.
La producción, realizada con un presupuesto muy reducido, se convirtió en un fenómeno inesperado tras su estreno en el Festival de Sundance, donde obtuvo el Premio del Público.
Posteriormente recaudó más de 20 millones de dólares en taquilla y fue reconocida como una de las mejores películas independientes de su generación.
El Oscar que cambió su vida
El mayor reconocimiento llegó en 2008 cuando Hansard e Irglová ganaron el Premio Oscar a Mejor Canción Original gracias a Falling Slowly.
La interpretación de ambos durante la ceremonia permanece como uno de los momentos más recordados de la historia reciente de los premios de la Academia.
El éxito de la película también dio origen a un exitoso musical de Broadway estrenado en 2012, el cual obtuvo ocho premios Tony, incluido el de Mejor Musical.
Una carrera que nunca dejó de crecer
Además de su trabajo con The Frames, Hansard desarrolló otros importantes proyectos musicales.
Junto a Markéta Irglová formó el dúo The Swell Season, con el que publicó tres álbumes y realizó numerosas giras internacionales.
Como solista editó cinco discos de estudio, destacando Didn't He Ramble, álbum que le valió una nominación al premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Folk.
Su producción más reciente, Don't Settle - Transmissions East & West Vol. II, fue publicada apenas unas semanas antes de su fallecimiento, demostrando que continuaba plenamente activo en el mundo de la música.
Un artista comprometido con las causas sociales
Más allá de su faceta artística, Hansard fue reconocido por su constante labor solidaria.
Desde 2010 organizaba cada Nochebuena conciertos benéficos en las calles de Dublín para recaudar fondos destinados a la organización Dublin Simon Community, dedicada a apoyar a personas en situación de calle.
En esas presentaciones participaron figuras como Bono, Sinéad O'Connor, Imelda May y Shane MacGowan.
La organización lamentó profundamente su muerte y lo describió como "un gigante en la lucha contra el sinhogarismo".