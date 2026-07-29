Motorista muere en accidente de tránsito en zona 3

Una persona perdió la vida y otra más resultó herida en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la tarde de este miércoles, 29 de julio, en la 26 calle y 4ª avenida de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.
Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se reportaba un fuerte percance vial en el sector, por lo que se movilizaron las unidades de la 10ª compañía y estación central para atender a posibles afectados.
Por causas no establecidas, ocurrió una colisión que involucró a los tripulantes de una motocicleta, quienes resultaron con múltiples traumas y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.
Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a los pacientes y confirmaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales. La víctima mortal es un hombre que no pudo ser identificado.
Mientras tanto, una mujer recibió asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19.
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Recientes decesos de motoristas
Dos accidentes de tránsito ocurridos durante la madrugada del pasado 21 de julio cobraron la vida de igual número de personas. Los hechos se registraron en áreas de los departamentos de Escuintla y Sacatepéquez.
El conductor de una motocicleta fue atropellado en el kilómetro 65 de la ruta al Pacífico, en el tramo que va desde Escuintla hacia Siquinalá, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades de emergencia al sector.
Los técnicos en urgencias médicas de la 14 compañía localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre en estado inconsciente. Al evaluarlo, constataron que tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo y que ya no contaba con signos vitales.
La víctima mortal fue identificada como René Chinchilla Reyes, de 34 años.
Otro accidente de tránsito cobró la vida de una persona y dejó a otra herida. Esto ocurrió en la zona 2 del municipio de Jocotenango, Sacatepéquez.