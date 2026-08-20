Investigación DEA: Muerte de Hayden Panettiere como Homicidio

La a muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el pasado 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, dio un giro inesperado.
Se dio a conocer que la Administración para el Control de Drogas (DEA) se incorporó a las tareas de investigación que lleva adelante el Departamento de Policía local, intensificando el foco sobre las circunstancias que rodearon el deceso de la protagonista de Héroes y Nashville.
El objetivo principal es determinar si hubo algún delito involucrado en su deceso, según reveló una fuente cercana a TMZ. Este giro en el caso añade una capa de complejidad a la tragedia ocurrida el domingo.
La investigación se lleva a cabo de manera conjunta con los forenses, quienes trabajan para establecer las causas exactas del fallecimiento de Hayden Panettiere. Este proceso busca esclarecer los hechos y determinar qué circunstancias rodearon su muerte.
En medio de las pesquisas, agentes de policía fueron vistos en la residencia de la abuela de Zach y Brian Hickerson, ex pareja de Hayden Panettiere.
Ambos estuvieron presentes en el lugar donde la actriz fue encontrada sin vida, según información de las autoridades citada por People.
La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson estuvo marcada por la controversia y episodios de violencia doméstica.
En 2019, se reportó un incidente de violencia, y en 2020, la actriz obtuvo una orden de alejamiento contra Hickerson, buscando protegerse de la situación.
Las claves del caso y la intervención de la DEA
Aunque el forense descartó inicialmente signos de traumatismos o violencia que sugieran un crimen, los investigadores mantienen el caso bajo análisis riguroso mientras aguardan los resultados toxicológicos finales. Algunos puntos que mantienen en vilo a la opinión pública son:
- Posible sobredosis: Diferentes reportes indican que en la comunicación de emergencia se mencionó un cuadro de "sobredosis". Asimismo, se halló Naloxona (Narcan) en el departamento, fármaco utilizado para revertir efectos de opioides.
- El rol del entorno: Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, y su hermano Zach se encontraban en el lugar al momento del hecho. Según el informe policial, Hickerson facilitó a las autoridades una bolsa con los medicamentos que la intérprete consumía regularmente.
- Antecedentes recientes: A este trágico suceso se sumó la revelación de un episodio ocurrido tres meses atrás en Nashville, donde presuntamente se evitó que la actriz recibiera un pedido de óxido nitroso en un hotel, aunque su entorno cercano desmintió esta versión.