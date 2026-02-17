Productora Famosa Hallada Sin Vida en Hotel

La productora israelí Dana Eden, conocida por su trabajo en la serie Teherán, fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel en Atenas, Grecia, donde se encontraba supervisando el rodaje de la cuarta temporada de la producción televisiva. Tenía 52 años.
El hallazgo ocurrió el 15 de febrero de 2026, cuando su hermano descubrió el cuerpo y alertó a las autoridades. La noticia fue confirmada posteriormente por medios israelíes y por su equipo de producción, generando conmoción en la industria televisiva internacional.
Investigación en curso
Según reportes de medios locales, la productora se alojaba en el hotel desde principios de febrero mientras trabajaba en la nueva entrega de la serie. Las autoridades griegas iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.
Informes preliminares indican que el cuerpo presentaba moretones en el cuello y en las extremidades, además de haberse encontrado pastillas en la habitación. No obstante, hasta el momento no se han difundido resultados forenses definitivos.
La policía señaló que no existen indicios claros de la participación de terceros, aunque la investigación continúa abierta para determinar con precisión lo ocurrido.
Trayectoria en la televisión internacional
Dana Eden fue una de las productoras más influyentes de la televisión israelí durante las últimas décadas. Inició su carrera en los años noventa participando en diversas producciones locales, consolidando con el tiempo una trayectoria reconocida dentro de la industria audiovisual.
El reconocimiento internacional llegó con Teherán, un thriller de espionaje centrado en una agente israelí infiltrada en Irán. La serie fue distribuida globalmente por Apple TV+ y obtuvo el Emmy Internacional a Mejor Serie Dramática en 2021.
Durante más de tres décadas de carrera, Eden trabajó en numerosos proyectos televisivos y fundó la productora Donna and Shula Productions junto a Shula Spiegel, desde donde impulsó varias producciones premiadas.
Reacciones tras su fallecimiento
Tras conocerse la noticia, colegas y organizaciones de la industria televisiva israelí expresaron su pesar por la muerte de la productora. En un comunicado, su compañía de producción la describió como "una creadora talentosa y reconocida internacionalmente", destacando su aporte al desarrollo de la televisión contemporánea.
La cadena pública israelí KAN también lamentó su fallecimiento y recordó su papel clave en la creación de varias producciones importantes dentro de la industria audiovisual del país.
Una carrera interrumpida
Al momento de su muerte, Dana Eden trabajaba activamente en la cuarta temporada de Teherán, proyecto que continuaba expandiendo el alcance internacional de la serie. Días antes del incidente, la productora había compartido en redes sociales imágenes del rodaje y comentarios positivos sobre la recepción del programa.
Su fallecimiento deja inconcluso un capítulo importante en su trayectoria profesional y representa una pérdida significativa para la televisión israelí y la producción internacional.
Mientras continúan las investigaciones, familiares y colegas han pedido respeto y privacidad en medio del duelo por la inesperada partida de una de las productoras más destacadas de su generación.
