IT: Welcome to Derry confirma segunda temporada y detalles

Los habitantes de Derry todavía tienen muchas historias oscuras por contar. HBO confirmó oficialmente la renovación de "It: Welcome to Derry" para una segunda temporada, después de que la serie consiguiera una fuerte recepción entre los seguidores del universo creado por Stephen King.
La nueva entrega volverá a funcionar como precuela de las películas It de 2017 e It: Chapter Two de 2019, pero esta vez la historia viajará todavía más atrás en el tiempo. Después de que la primera temporada se desarrollara principalmente en 1962, los nuevos episodios estarán ambientados en 1935, durante la Gran Depresión.
La renovación fue anunciada oficialmente por HBO esta semana. Brad Caleb Kane, quien compartió las labores de showrunner en la primera entrega con Jason Fuchs, quedará ahora como único showrunner, mientras Fuchs continuará vinculado al proyecto como productor ejecutivo. Andy y Barbara Muschietti también seguirán involucrados en la serie.
¿De qué tratará la temporada 2?
Uno de los mayores atractivos de la segunda temporada será su conexión con una de las historias mencionadas en la novela It.
La trama se centrará en la llamada masacre de la Banda Bradley, un episodio que aparece entre los interludios del libro de Stephen King. En la ficción, se trata de un grupo de atracadores de bancos que llega a Derry para comprar municiones y termina enfrentándose a una situación aterradora.
El salto hacia 1935 responde además a la particular lógica temporal del monstruo que habita Derry. Pennywise despierta aproximadamente cada 27 años para alimentarse antes de regresar a su periodo de hibernación.
Por ello, la segunda temporada ocurrirá exactamente 27 años antes de los acontecimientos vistos en la primera entrega, situada en 1962.
Una Derry marcada por la Gran Depresión
Andy Muschietti adelantó que el aspecto de la ciudad será muy diferente al mostrado anteriormente.
La historia transcurrirá en plena Gran Depresión, por lo que los personajes estarán rodeados de pobreza, desempleo y desesperación. El director explicó a Variety que la nueva temporada no ignorará las problemáticas sociales y culturales de aquel periodo, sino que estas tendrán un papel central en la trama. El cambio también se reflejará visualmente.
Muschietti describió la Derry de esta época como un lugar prácticamente agotado, donde buena parte de sus habitantes se encuentra sin trabajo, sin recursos o sin hogar. Algunos de los personajes jóvenes serán huérfanos o habrán escapado de sus casas, alejándose así de la imagen de una infancia suburbana relativamente cómoda.
La intención es que el terror sobrenatural conviva nuevamente con los horrores humanos de la época, uno de los elementos que caracterizó a la primera temporada.
Bill Skarsgård volverá como Pennywise
Aunque HBO todavía no ha revelado el reparto completo de la segunda temporada, la renovación mantiene abierta la puerta para que Bill Skarsgård continúe como Pennywise, personaje que ya interpretó tanto en las películas como en la primera temporada de la serie. Variety señala que el elenco adicional aún no ha sido anunciado.
La serie también continuará profundizando en la mitología de la criatura y en la manera en que su presencia ha marcado a distintas generaciones de habitantes de Derry.
Uno de los conceptos más importantes de "Welcome to Derry" es precisamente que Pennywise no vive el tiempo como los seres humanos. Esto permite conectar acontecimientos separados por décadas y establecer vínculos entre personajes de diferentes generaciones.
La historia podría extenderse a tres temporadas
Desde antes de la renovación, Andy Muschietti había planteado una estructura de tres temporadas para contar la historia de Derry hacia atrás.
La primera se desarrolla en 1962 y la segunda viajará hasta 1935. Si HBO decide renovar nuevamente la producción, la tercera temporada podría retroceder otros 27 años hasta 1908, otro periodo mencionado en los interludios de la novela de Stephen King.
Muschietti explicó que descubrió en esos fragmentos del libro una historia adicional que podía desarrollarse más allá de las dos películas.
De esta manera, "Welcome to Derry" no funciona únicamente como una historia sobre los orígenes de Pennywise, sino como una exploración de cómo el mal ha influido durante generaciones en la ciudad.