Motorista y agente de PMT: brutal pelea en pleno tránsito

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motorista y un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán protagonizaron una violenta pelea en plena vía pública, situación que provocó la interrupción del tránsito en las cercanías del parque central del municipio.
En las imágenes se observa cómo ambos intercambian algunas palabras antes de que la discusión suba de tono y termine en una confrontación física. El altercado comienza sobre una banqueta, pero rápidamente ambos se desplazan hacia la calle, donde continúan lanzándose golpes.
Puñetazos y patadas fueron parte del enfrentamiento, mientras varios vehículos permanecían detenidos debido a la pelea que se desarrollaba en medio de la vía.
La situación se prolongó durante varios momentos hasta que un alto mando de la PMT llegó al lugar e intervino para separar a los involucrados y poner fin a la confrontación.
Multa de tránsito habría provocado la pelea
Durante el incidente también se escucha al motorista explicar que el conflicto habría comenzado luego de que el agente le impusiera una multa que, según su versión, consideraba injustificada. El conductor también afirma que entre ambos ya existían diferencias de días anteriores, aunque estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente.
El video no permite establecer con claridad qué provocó el inicio de la pelea ni determinar quién lanzó el primer golpe. Tampoco se ha confirmado si el motorista se dedica al servicio de mototaxi o si pertenece a algún grupo de transporte del municipio.
Hasta el momento, tampoco se conoce públicamente si el agente de la PMT involucrado fue sancionado o si se inició alguna investigación administrativa para determinar responsabilidades por el enfrentamiento.