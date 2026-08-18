 VIDEOS: Terremoto de 4,7 en Granada, 18 de agosto 2026
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VIDEOS: Nuevo terremoto alarma a habitantes de Granada, España

Tras el terremoto, de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, se produjeron cuatro réplicas, una de ellas de magnitud 4.0.

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Terremoto en Granada, España, EFE
Terremoto en Granada, España / FOTO: EFE
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Un nuevo terremoto, de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad de Gójar, así como cuatro réplicas, sorprendieron a los habitantes de Granada, España, y obligaron a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra de Granada, uno de los más visitados en el país ibérico.

Según han informado a EFE fuentes del monumento, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido de momento suspender las visitas y desalojar estos espacios tras el terremoto.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró a las 10:37 horas (locales) el terremoto de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, y posteriormente se produjeron cuatro réplicas, una de ellas a las 10:53 horas, de magnitud 4.0.

El IGN ha contabilizado también un sismo de magnitud 2,9, con epicentro en Padul; otro de magnitud 2,8, con epicentro en Alhendín, y uno más, este de magnitud 2,6, en Las Gabias.

La intensidad del primer temblor y sus réplicas ha provocado que salte la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos.

El momento del terremoto quedó registrado en videos, que fueron difundidos en redes sociales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "máxima prudencia" ante los sismos que se han vuelto ha registrar este martes en el área metropolitana de Granada.

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha indicado el presidente andaluz a través de su cuenta de la red social X.

De momento, el Metro de Granada ha anunciado que reduce la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía Local de Granada ha pedido calma a la población, seguir medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.

*Con información de EFE

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