Guatemala triunfa ante Granada en camino mundialista

Las Clasificatorias Concacaf W 2025-2026 se reanudaron con la segunda ronda de partidos durante la fecha internacional FIFA de febrero-marzo, con 29 Asociaciones Miembro continúan su camino hacia el Campeonato Concacaf W 2026, donde la Selección Nacional de Guatemala, en su categoría femenina, también fue parte de esta jornada.
Esta noche, en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, la Selección Nacional de Guatemala femenina, que dirige la técnica Karla Maya, venció 6-0 a Granada en su segunda participación, y con ello llegó a 6 puntos y es líder del grupo C.
Como era de esperarse, Guatemala fue contundente y goleó a su rival, que no puso oposición durante la noche guatemalteca. El camino de la goleada lo inició Samantha López.
Posteriormente, goles de Dina Polanco, Andrea Álvarez y Ana Lucía Martínez hicieron que la "Bicolor" guatemalteca cerrara el primer tiempo con un contundente 4-0.
Para la etapa de complemento, goles tempraneros de Elizabeth Estrada al 47 y Aisha Solórzano al 50 subieron números en el marcador para un 6-0.
Guatemala líder en dos fechas
La Selección Nacional de Guatemala, que busca un lugar en el Premundial W Concacaf 2026, que dará boleto al Mundial de la FIFA femenino, debutó en esta primera parte en diciembre pasado y logró triunfo de 4-1 sobre Bermudas.
Esta noche, con una goleada de 6-0, Guatemala derrotó a Granada y es líder con 6 puntos.
La tercera presentación, Guatemala la tendrá ante Islas Caimán el 6 de marzo del presente año.
Y el último juego, el que marcará la historia del grupo C será ante Costa Rica el 19 de abril en territorio costarricense.
Ahí Guatemala debe de llevar la mejor diferencia de gol para que un empate sirva para llegar a siguiente ronda, de lo contrario, la "Bicolor" estará obligada a ganar dicho duelo para eliminar a las ticas.