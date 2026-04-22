Google y el Doodle del Día de la Tierra: ¿Qué Significa?

En el marco del Día Internacional de la Tierra, Google sorprendió a millones de usuarios con un doodle especial. Cabe destacar que no solo decora su página principal, sino que también envía un poderoso mensaje sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
Cada 22 de abril, el buscador más utilizado del mundo se suma a esta conmemoración global, y en 2026 no fue la excepción. El nuevo doodle destaca por estar construido a partir de imágenes reales captadas con Google Earth, mostrando diversos paisajes naturales que representan la riqueza ecológica del planeta.
El diseño del doodle no es casual. Cada letra del logo de Google está formada por fotografías de distintas regiones del mundo, incluyendo lugares de Reino Unido, Canadá, Argentina, Senegal, Indonesia y Papúa. Esta selección busca reflejar la diversidad de ecosistemas presentes en todos los continentes, desde América hasta Asia y África.
Más allá de lo visual, la propuesta tiene un objetivo claro: generar conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad y enfrentar los desafíos ambientales actuales. En un contexto marcado por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de hábitats, el doodle funciona como un recordatorio global accesible para millones de personas.
Más del Día de la Tierra
El uso de doodles por parte de Google se ha convertido en una tradición para destacar fechas relevantes. Estos diseños, que comenzaron en 1998 como simples modificaciones del logo, hoy integran animaciones y experiencias digitales que conectan con audiencias de todo el mundo.
Esta fecha fue impulsada en 1970 por el senador estadounidense Gaylord Nelson, con el objetivo de sensibilizar sobre problemas ambientales como la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Décadas después, en 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas la oficializó como una jornada global. El doodle de 2026 no solo celebra la belleza natural del planeta, sino que también invita a reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas en el entorno.