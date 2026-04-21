 Live de Verduras: La Nueva Tendencia en Mercados Guatemala
Viral

"Live de verduras en mercados": La nueva modalidad que sorprende a los guatemaltecos y

Una emprendedora guatemalteca se volvió viral tras innovar en redes sociales con un inesperado "live de verduras".

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Una nueva tendencia digital está llamando la atención de miles de usuarios en Guatemala: los llamados "live de verduras". Se trata de una modalidad de venta en vivo que ha generado asombro entre internautas y transeúntes por su creatividad y adaptación a las plataformas digitales.

En redes sociales circulan varios videos donde se observa a una emprendedora transmitiendo en directo desde un mercado del país. La vendedora ofrece productos frescos como tomates, cebollas, papas y hierbas, interactuando con potenciales compradores en tiempo real.

@nalucc97

Somos trabajadoras las Sanjuaneras 🫰🏻✨ #sanjuansacatepéquez #mercado #live guatemala🇬🇹

♬ sonido original - 🐍

Durante años, las transmisiones en vivo se habían popularizado principalmente para vender ropa, accesorios, cosméticos o artículos tecnológicos.  Sin embargo, esta innovadora iniciativa demuestra que el comercio digital sigue evolucionando y adaptándose a las necesidades del consumidor moderno.

En el video viral, la vendedora muestra cada producto, detalla precios, promociones y disponibilidad, mientras responde preguntas del público conectado, replicando el estilo de los populares "lives" comerciales que dominan plataformas como Facebook y TikTok. La curiosa escena fue captada en un mercado guatemalteco, donde la emprendedora combina la tradición del comercio local con las herramientas digitales.

Más de los lives de verduras 

La imagen no solo causó sorpresa entre los transeúntes que observaban la transmisión en vivo, sino también entre los usuarios que rápidamente compartieron el contenido, destacando la creatividad y visión de negocio de la vendedora. Expertos en comercio digital han señalado que las transmisiones en vivo se han convertido en una herramienta clave para impulsar ventas, ya que permiten generar confianza, mostrar productos en tiempo real y resolver dudas de los clientes de manera inmediata.

En este caso, el concepto aplicado a la venta de verduras demuestra que cualquier producto puede beneficiarse de las estrategias digitales, especialmente en contextos donde la competencia exige innovación constante.

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El fenómeno también refleja cómo los emprendedores guatemaltecos están aprovechando la tecnología para ampliar sus oportunidades económicas. La combinación de tradición y modernidad se convierte en un ejemplo claro de adaptación, donde incluso los productos más cotidianos encuentran nuevas formas de promoción.

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