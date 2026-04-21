Día de la Tierra: 5 datos curiosos que no conocías

Cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, una fecha dedicada a reflexionar sobre la importancia de proteger el planeta y conocer más sobre sus características únicas. Aunque durante años se ha representado como una esfera perfecta, la realidad es que la Tierra tiene particularidades fascinantes que la convierten en un mundo lleno de misterios científicos.
A continuación, te presentamos cinco datos curiosos que demuestran que nuestro planeta es mucho más sorprendente de lo que imaginamos.
- 1. La Tierra no es una esfera perfecta
Aunque comúnmente se dice que la Tierra es redonda, en realidad su forma se conoce como geoide, es decir, una esfera ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a su rotación. Esto significa que el diámetro del planeta es mayor en la zona ecuatorial que de polo a polo, una diferencia provocada por la fuerza centrífuga generada por el movimiento de rotación.
- 2. El 70% del planeta está cubierto de agua
La Tierra es conocida como el "planeta azul" porque aproximadamente el 70% de su superficie está cubierta por agua.
Sin embargo, solo alrededor del 2.5% de esa agua es dulce, lo que hace que este recurso sea limitado y fundamental para la vida humana.
Más curiosidades de la Tierra
- 3. La gravedad no es igual en todo el planeta
Debido a la forma geoide de la Tierra, la gravedad no es exactamente la misma en todos los lugares. En los polos, la fuerza gravitatoria es ligeramente mayor que en el ecuador, lo que significa que una persona puede pesar un poco más en una zona que en otra, aunque la diferencia es mínima.
- 4. El campo magnético protege la vida en el planeta
La Tierra funciona como un gran imán gracias a su núcleo compuesto principalmente por hierro líquido. Este movimiento genera un campo magnético que protege al planeta de la radiación solar y permite que exista vida.
Sin este escudo natural, las partículas solares podrían afectar gravemente la atmósfera y las condiciones necesarias para la supervivencia de los seres vivos.
- 5. La Tierra cambia de forma constantemente
Aunque parezca sorprendente, el planeta no es completamente rígido. Factores como la gravedad de la Luna y el Sol generan pequeñas deformaciones en su superficie, conocidas como mareas terrestres.