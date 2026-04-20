¿Qué sucede con tus cuentas digitales al morir?

En la era digital, gran parte de la vida personal se almacena en internet: conversaciones, fotografías, correos electrónicos, redes sociales e incluso información financiera. Por ello, surge una pregunta cada vez más común: ¿qué pasa con tus cuentas de WhatsApp, Gmail y bancos cuando mueres?
La respuesta depende de las políticas de cada empresa y de los procedimientos legales que sigan los familiares.Las cuentas digitales no se transfieren automáticamente a familiares o amigos. Cada plataforma tiene reglas específicas para determinar si los datos pueden eliminarse, conservarse o ser entregados a herederos.
Este proceso forma parte de lo que hoy se conoce como "testamento digital", un concepto que cobra relevancia a medida que aumenta la presencia de las personas en línea. En el caso de WhatsApp, la aplicación suele eliminar las cuentas que permanecen inactivas durante aproximadamente 120 días.
Sin embargo, los mensajes pueden mantenerse en el dispositivo móvil o en copias de seguridad si la tarjeta SIM sigue activa, lo que permite recuperar información en determinadas circunstancias. Google, empresa responsable de servicios como Gmail, ofrece herramientas para planificar el destino de la información digital.
Tus cuentas de WhatsApp y Gmail
Por ejemplo, el "Administrador de cuentas inactivas" permite elegir qué sucederá con los datos si el usuario deja de usar la cuenta durante un tiempo prolongado. En algunos casos, familiares o representantes legales pueden solicitar el cierre de la cuenta o el acceso a ciertos contenidos, aunque el proceso suele ser largo y requiere documentación.
Respecto a las cuentas bancarias, el manejo de la información es aún más estricto. El acceso a fondos o datos financieros no depende de la plataforma digital, sino de procesos legales vinculados a herencias.
Los herederos deben presentar documentos oficiales para demostrar su relación con el fallecido y poder gestionar los recursos económicos. En redes sociales como Facebook o Instagram, existe la opción de convertir los perfiles en cuentas conmemorativas, lo que permite preservar recuerdos y publicaciones sin que la cuenta siga activa como antes.
También es posible solicitar la eliminación definitiva del perfil si así lo desean los familiares.