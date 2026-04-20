Figuras Gigantes de BTS: La Tienda Viral en Guatemala

Un curioso video se volvió viral en redes luego de que usuarios captaran dos enormes figuras de integrantes de BTS. Las imágenes están colocadas en la entrada de una tienda conocida popularmente como "El Chino" en Guatemala.
Las imágenes, que rápidamente despertaron la atención de miles de fanáticos, muestran representaciones de gran tamaño de dos miembros de la famosa banda surcoreana. Lo anterior ha generado comentarios de sorpresa, humor y orgullo entre seguidores del K-pop en el país.
@velveth_
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Según comentarios de usuarios en plataformas como TikTok y Facebook, las figuras estarían ubicadas en una tienda del sector de San Lucas Sacatepéquez. El clip muestra cómo los recortes gigantes destacan en la entrada del establecimiento, provocando reacciones inmediatas entre quienes pasan por el lugar.
El fenómeno confirma una vez más la enorme presencia del fandom ARMY en Guatemala, considerado uno de los más activos de Latinoamérica. La creatividad de los seguidores ha sido clave para mantener viva la emoción por la agrupación, incluso en momentos en los que los integrantes se encuentran enfocados en proyectos personales o en actividades individuales.
Más de la gira de BTS
BTS, una de las agrupaciones más influyentes del mundo, ha logrado consolidar una base de seguidores sólida en la región. En los próximos meses tendrán una gira por Latinoamérica llegando a países como México, Brasil, Chile y Argentina.
Aunque Guatemala aún no ha sido sede de un concierto oficial del grupo, el entusiasmo de los fanáticos demuestra el interés existente por ver a la banda en territorio centroamericano.La expectativa por nuevas presentaciones en la región continúa creciendo, especialmente ante rumores de futuras giras globales tras la pausa temporal del grupo.
Expertos en la industria musical consideran que Latinoamérica seguirá siendo clave para el éxito de BTS debido a su alto nivel de engagement digital y ventas de música. El video de las figuras gigantes confirma que el impacto cultural del K-pop sigue expandiéndose en Guatemala