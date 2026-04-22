 Captan en video la extraña muerte de una mujer tras ser impactada por una llanta
Viral

Captan en video la extraña muerte de una mujer tras ser impactada por una llanta

La grabación revela que el neumático cayó desde una posición elevada mientras la víctima se encontraba en la calle.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativas. , Bomberos Municipales Departamentales.
Imagen con fines ilustrativas. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Un video de cámaras de seguridad que circula ampliamente en redes sociales muestra el instante exacto en que una mujer perdió la vida tras ser impactada por una llanta que rodó violentamente en plena vía pública de Ciudad Bolívar, Colombia.

El hecho ocurrió a las 11:40 horas del pasado viernes 17 de abril de 2026, cuando la víctima caminaba con normalidad por una calle del sector. En las imágenes se observa que la mujer detiene su marcha para abrir una sombrilla, sin imaginar que segundos después ocurriría el fatal incidente.

De acuerdo con el registro audiovisual, una llanta desciende a gran velocidad desde la parte alta del barrio y golpea directamente a la mujer, provocándole heridas de extrema gravedad. El impacto fue tan fuerte que la víctima quedó tendida sobre la banqueta.

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades colombianas han iniciado una investigación para esclarecer el origen del hecho. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que la llanta habría sido lanzada o desprendida desde un sector elevado del barrio, aunque aún no se han establecido responsabilidades ni las circunstancias exactas.

Caso similar en Guatemala

En noviembre de 2025, un hecho parecido se registró en la aldea El Rodeo, Santa Catarina Mita, Jutiapa, donde una mujer murió tras ser impactada por una llanta desprendida de un tráiler.

Según informaron los Bomberos Municipales Departamentales, la llanta salió proyectada a gran velocidad, sorprendiendo a la víctima y causándole lesiones fatales. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias de rigor.

En Portada

Manifestantes mantienen presencia en distintos puntos de la capitalt
Nacionales

Manifestantes mantienen presencia en distintos puntos de la capital

06:41 AM, Abr 22
Postuladora oficializa nómina de aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

Postuladora oficializa nómina de aspirantes a Fiscal General

06:20 AM, Abr 22
Camión queda empotrado en ruta al Pacíficot
Nacionales

Camión queda empotrado en ruta al Pacífico

07:24 AM, Abr 22
Cobán Imperial comparte el parte médico de sus porterost
Deportes

Cobán Imperial comparte el parte médico de sus porteros

09:58 AM, Abr 22
El Tottenham busca un psicólogo para apoyar a su plantillat
Deportes

El Tottenham busca un psicólogo para apoyar a su plantilla

09:30 AM, Abr 22

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos