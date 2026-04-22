Captan en video la extraña muerte de una mujer tras ser impactada por una llanta

Un video de cámaras de seguridad que circula ampliamente en redes sociales muestra el instante exacto en que una mujer perdió la vida tras ser impactada por una llanta que rodó violentamente en plena vía pública de Ciudad Bolívar, Colombia.
El hecho ocurrió a las 11:40 horas del pasado viernes 17 de abril de 2026, cuando la víctima caminaba con normalidad por una calle del sector. En las imágenes se observa que la mujer detiene su marcha para abrir una sombrilla, sin imaginar que segundos después ocurriría el fatal incidente.
De acuerdo con el registro audiovisual, una llanta desciende a gran velocidad desde la parte alta del barrio y golpea directamente a la mujer, provocándole heridas de extrema gravedad. El impacto fue tan fuerte que la víctima quedó tendida sobre la banqueta.
La mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Las autoridades colombianas han iniciado una investigación para esclarecer el origen del hecho. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que la llanta habría sido lanzada o desprendida desde un sector elevado del barrio, aunque aún no se han establecido responsabilidades ni las circunstancias exactas.
Caso similar en Guatemala
En noviembre de 2025, un hecho parecido se registró en la aldea El Rodeo, Santa Catarina Mita, Jutiapa, donde una mujer murió tras ser impactada por una llanta desprendida de un tráiler.
Según informaron los Bomberos Municipales Departamentales, la llanta salió proyectada a gran velocidad, sorprendiendo a la víctima y causándole lesiones fatales. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias de rigor.