 Disparan contra vehículo en la calzada Raúl Aguilar Batres
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Disparan contra vehículo en la calzada Raúl Aguilar Batres

Tras el ataque armado, autoridades realizan cierres viales para realizar las diligencias correspondientes.

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Bomberos auxiliaron a los ocupantes del vehículo., Foto Bomberos Municipales
Bomberos auxiliaron a los ocupantes del vehículo. / FOTO: Foto Bomberos Municipales

La tarde de este miércoles 22 de abril, se registró un ataque armado en contra de los ocupantes de un vehículo deportivo en la calzada Raúl Aguilar Batres y 28 calle, de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con Bomberos Municipales, desconocidos dispararon contra un vehículo particular, provocando daños severos en la estructura y cristalería del automotor.

Al lugar acudieron paramédicos de los Bomberos Municipales quienes evaluaron a los ocupantes del vehículo y establecieron que se encontraban ilesos; sin embargo, les brindaron asistencia debido a que presentaban cuadros de crisis nerviosa. Además una de las ocupantes, sufrió heridas leves por los fragmentos del vidrio del vehículo.

La Policía Municipal de Tránsito informó que se realiza desvío vehicular sobre el ingreso a carril auxiliar en Anillo Periférico incorporación a Calzada Aguilar Batres zona11 por diligencias de Policía Nacional Civil (PNC) en el lugar, ya que esperan el arribo del Ministerio Público.   El transito es lento en dirección a Villa Nueva, agregó la PMT.

Ataque en Chimaltenango

En el parqueo de una venta de ropa de la zona 5 de Chimaltenango, se registró un incidente armado, elementos de Bomberos Municipales Departamentales localizaron un menor de edad fallecido en el lugar, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. 

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Durante las diligencias, las autoridades decomisaron chalecos tácticos, gorras y camisas con supuestas insignias de la PNC y del MP

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