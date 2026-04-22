 Capturan a implicado en ataque en cevichería de zona 6
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Capturan a implicado en ataque en cevichería de zona 6

El sospechoso fue detenido en el marco de un amplio operativo contra extorsiones que implementaron la PNC y el Ministerio Público.

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Uno de los implicados en el ataque armado en una cevichería en la zona 6 es ingresado a tribunales tras ser detenido., PNC
Uno de los implicados en el ataque armado en una cevichería en la zona 6 es ingresado a tribunales tras ser detenido. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de al menos 26 personas durante una serie de allanamientos y operativos realizados en distintos puntos del país, como parte de acciones contra estructuras criminales vinculadas a delitos como extorsión, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y portación ilegal de arma de fuego.

Las diligencias están a cargo de la Subdirección General de Investigación Criminal, a través de la #DIPANDA y la #DEIC, en coordinación con fiscales. Los operativos se desarrollan en varios departamentos, entre ellos Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Petén, Jalapa, San Marcos, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Izabal y Retalhuleu.

Entre los capturados figura Jesús Alejandro López, de 29 años, conocido con los alias "Chus" o "Pelón", detenido en la zona 6 de la capital. Según las autoridades, es sindicado de los delitos de asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito.

De manera preliminar, se le señala como presunto sicario de la mara Salvatrucha y posible vinculado a los recientes ataques armados registrados en ese sector, incluido el ocurrido en una cevichería donde murieron seis personas.

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