Capturan a implicado en ataque en cevichería de zona 6

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de al menos 26 personas durante una serie de allanamientos y operativos realizados en distintos puntos del país, como parte de acciones contra estructuras criminales vinculadas a delitos como extorsión, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y portación ilegal de arma de fuego.
Las diligencias están a cargo de la Subdirección General de Investigación Criminal, a través de la #DIPANDA y la #DEIC, en coordinación con fiscales. Los operativos se desarrollan en varios departamentos, entre ellos Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Petén, Jalapa, San Marcos, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Izabal y Retalhuleu.
Entre los capturados figura Jesús Alejandro López, de 29 años, conocido con los alias "Chus" o "Pelón", detenido en la zona 6 de la capital. Según las autoridades, es sindicado de los delitos de asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito.
De manera preliminar, se le señala como presunto sicario de la mara Salvatrucha y posible vinculado a los recientes ataques armados registrados en ese sector, incluido el ocurrido en una cevichería donde murieron seis personas.