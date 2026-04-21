 Cámaras revelan ataque fatal en cevichería de zona 6
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VIDEO. Cámaras captan ataque en cevichería que dejó cinco muertos

El hecho ocurrió en un negocio ubicado en la zona 6 capitalina.

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., Redes/Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Redes/Bomberos Voluntarios

Al menos cinco personas fueron asesinadas a balazos durante horas de la tarde del lunes 20 de abril dentro de una cevichería ubicada en la 9ª calle y 18 avenida de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, según informaron los cuerpos de socorro.

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, explicó que al centro de llamadas de la institución ingresaron múltiples alertas con respecto a un tiroteo en un negocio del referido sector, por lo que se movilizaron unidades al lugar.

"Al ingresar a este negocio, se verificó el estado de salud de los pacientes y se constató que dos mujeres y tres hombres no presentaban signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes", detalló el socorrista.

Los cuerpos de los fallecidos quedaron en distintos puntos del restaurante. Las circunstancias del ataque armado están bajo investigación.

De acuerdo con reportes de la entidad de socorro, al menos otras tres personas resultaron heridas en el tiroteo, incluido un niño.

Crimen captado en video

Cámaras de video vigilancia captaron el momento en el que ocurrió el múltiple crimen en la zona 6 capitalina y que cobró la vida de cinco personas. Hasta ahora, ningún sospechoso ha sido detenido.

Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran a varias personas en el interior del negocio que se encuentran disfrutando de bebidas y algunos alimentos. Sin embargo, la tranquilidad de ese momento de descanso del que disfrutaban se ve frustrada en el momento en el que individuos armados ingresan al local.

Primero, los desconocidos disparan contra quienes se encontraban en las mesas de la entrada. Esto pone en alerta a los demás presentes que rápidamente intentan resguardarse de las balas, yéndose al fondo del inmueble.

Los atacantes continúan con la agresión, activando sus armas en múltiples ocasiones e incluso se acercan al punto donde los ciudadanos pretendían ponerse a salvo. Después, dejando una ola de terror y tragedia, salen de la cevichería para darse a la fuga.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron 3 mil 020 asesinatos por armas de fuego, mientras que en 2024 fueron 2 mil 910 este tipo de homicidios.

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