 Golpe al crimen organizado: capturas, armas y evidencias tras operativo contra extorsiones
Nacionales

Golpe al crimen organizado: capturas, armas y evidencias tras operativo contra extorsiones

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron chalecos tácticos, gorras y camisas con supuestas insignias de la PNC y del MP

Compartir:
Personas detenidas y artículos decomisados durante el operativo contra extorsiones., Ministerio Público
Personas detenidas y artículos decomisados durante el operativo contra extorsiones. / FOTO: Ministerio Público

Las fuerzas de seguridad implementaron este miércoles, 22 de abril, el operativo "Impacto contra las Extorsiones", en el marco del cual se desarrollan 127 diligencias de allanamiento de manera simultánea en distintos puntos del país. Se reportaron más de 30 capturas y el decomiso de objetos que servirán para ampliar las investigaciones.

Las acciones se llevan a cabo en inmuebles ubicados en la ciudad capital y los municipios de Villa Nueva, Mixco, Chinautla, San Miguel Petapa, Fraijanes, San Catarina Pinula, Palencia, en el departamento de Guatemala. También en áreas de Chimaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Retalhuleu.

El operativo responde a investigaciones por diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, extorsión, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato, asesinato en grado de tentativa, así como conspiración para cometer asesinato y delitos relacionados con el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

De acuerdo con la información compartida por el Departamento de Información y Prensa del MP, el objetivo principal es impactar directamente a la clica "Leeward Locotes Salvatrucha" y otras estructuras vinculadas al crimen organizado.

En Portada

EN IMÁGENES. Concentración masiva en la capital reclama elecciones transparentes y derechos de comunidadest
Nacionales

EN IMÁGENES. Concentración masiva en la capital reclama elecciones transparentes y derechos de comunidades

12:23 PM, Abr 22
Exdirectivos del Colegio de Farmacéuticos rechazan situación en la USAC y piden nuevo proceso electoralt
Nacionales

Exdirectivos del Colegio de Farmacéuticos rechazan situación en la USAC y piden nuevo proceso electoral

12:12 PM, Abr 22
Capturan a implicado en ataque en cevichería de zona 6t
Nacionales

Capturan a implicado en ataque en cevichería de zona 6

10:14 AM, Abr 22
Triunfo valioso para Barcelona que sigue al frente de La Ligat
Deportes

Triunfo valioso para Barcelona que sigue al frente de La Liga

03:47 PM, Abr 22
Confirmado el amistoso entre Guatemala y República Checat
Deportes

Confirmado el amistoso entre Guatemala y República Checa

01:13 PM, Abr 22

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialUSAC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos