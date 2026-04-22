Golpe al crimen organizado: capturas, armas y evidencias tras operativo contra extorsiones

Las fuerzas de seguridad implementaron este miércoles, 22 de abril, el operativo "Impacto contra las Extorsiones", en el marco del cual se desarrollan 127 diligencias de allanamiento de manera simultánea en distintos puntos del país. Se reportaron más de 30 capturas y el decomiso de objetos que servirán para ampliar las investigaciones.
Las acciones se llevan a cabo en inmuebles ubicados en la ciudad capital y los municipios de Villa Nueva, Mixco, Chinautla, San Miguel Petapa, Fraijanes, San Catarina Pinula, Palencia, en el departamento de Guatemala. También en áreas de Chimaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Retalhuleu.
El operativo responde a investigaciones por diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, extorsión, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato, asesinato en grado de tentativa, así como conspiración para cometer asesinato y delitos relacionados con el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
De acuerdo con la información compartida por el Departamento de Información y Prensa del MP, el objetivo principal es impactar directamente a la clica "Leeward Locotes Salvatrucha" y otras estructuras vinculadas al crimen organizado.