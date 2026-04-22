¿Quién está detrás del ciberataque a Digecam?

La Comisión de Gobernación del Congreso de la República citó a Otto Rosito, titular de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), y a Julio César Taracena, comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército, para abordar el ciberataque registrado el 7 de abril de 2026, que comprometió datos de más de 18 mil usuarios.
Durante la sesión, Rosito confirmó que el ataque fue atribuido a un grupo de hackers que se identifica como "Gordon Freeman", presuntamente de Venezuela, quienes lograron sustraer información del sistema, incluyendo inventarios de armas, marcas y registros administrativos.
El director de Digecam aclaró que, hasta el momento, no existe evidencia de que los datos filtrados permitan clonar licencias o tarjetas de portación de armas, aunque reconoció la vulneración de información sensible.
Por su parte, el diputado Sergio Arana, presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que la citación busca establecer la magnitud del daño, cuántos usuarios fueron afectados y qué riesgos representa la filtración, además de analizar mecanismos de protección y prevención.
Rosito agregó que la institución ya trabaja en el fortalecimiento de su seguridad informática, con mejoras en software y hardware, así como la adquisición de herramientas de ciberdefensa. También indicó que se están enviando comunicaciones a los usuarios para mantener actualizados sus datos y reforzar la protección.
Una ley de ciberseguridad
En tanto, Taracena advirtió que este tipo de ataques buscan el robo de información sensible y evidencian la necesidad de una ley de ciberseguridad. Además, afirmó que la información sustraída no puede ser utilizada para adquirir armamento. Detalló que se activaron protocolos de seguridad, se aislaron sistemas comprometidos, se cambiaron accesos principales y se presentó la denuncia ante el Ministerio Público.
Los diputados cuestionaron a las autoridades sobre las medidas de seguridad vigentes y el posible uso indebido de los datos filtrados, así como eventuales anomalías en la emisión de licencias.
Finalmente, el presidente de la Comisión anunció una visita a las instalaciones de Digecam para verificar la atención a usuarios y la seguridad de los sistemas, además de expresar preocupación por la baja ejecución presupuestaria de la entidad, que actualmente es del 0.06 %.
Con información de congreso.gob.gt