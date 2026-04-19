¿Qué está provocando las lluvias en Guatemala este domingo?

Desde la madrugada de este domingo 19 de abril de 2026 se registran lluvias en distintos puntos del territorio guatemalteco, acompañadas de nublados y neblina en varias regiones del país, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
De acuerdo con el análisis de la institución, las lluvias están asociadas a la inestabilidad atmosférica en el océano Pacífico cercano a Guatemala, combinada con el ingreso de humedad y el calentamiento diurno, condiciones que favorecen la formación de nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio.
Actualmente se presentan cielos nublados con lluvias del sur al centro del país, así como en el oriente y el Caribe. En Huehuetenango también se reportan nublados, mientras que en el norte del país, San Marcos, algunas zonas de Quetzaltenango y Retalhuleu predominan condiciones de poca nubosidad.
En las últimas 24 horas, las estaciones de la red sinóptica del Insivumeh reportaron los mayores acumulados de lluvia en Esquipulas, Chiquimula, con 65.6 milímetros, y en La Aurora, Guatemala, con 38.0 milímetros. Las temperaturas más elevadas se registraron en Zacapa con 38.2 °C y en Flores, Petén con 36.0 °C.
Pronóstico climático
El pronóstico indica que las condiciones inestables continuarán durante el día, con lluvias intermitentes en distintas regiones y desarrollo de nubosidad convectiva en la tarde, lo que podría generar actividad eléctrica en el norte, Caribe y noroccidente del país.
El Insivumeh advierte la posibilidad de tormentas locales severas, con lluvias intensas, viento fuerte y caída de granizo en áreas elevadas, así como riesgos de crecidas de ríos, inundaciones y movimientos en masa.