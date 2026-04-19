 ¿Qué está provocando las lluvias en Guatemala este domingo?
Nacionales

¿Qué está provocando las lluvias en Guatemala este domingo?

El Insivumeh explica las condiciones atmosféricas en el país.

Compartir:
frío - bajas temperaturadas - temporada fría en Guatemala
Personas caminando en Ciudad de Guatemala durante la temporada de lluvias y frío. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Desde la madrugada de este domingo 19 de abril de 2026 se registran lluvias en distintos puntos del territorio guatemalteco, acompañadas de nublados y neblina en varias regiones del país, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

De acuerdo con el análisis de la institución, las lluvias están asociadas a la inestabilidad atmosférica en el océano Pacífico cercano a Guatemala, combinada con el ingreso de humedad y el calentamiento diurno, condiciones que favorecen la formación de nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio.

Actualmente se presentan cielos nublados con lluvias del sur al centro del país, así como en el oriente y el Caribe. En Huehuetenango también se reportan nublados, mientras que en el norte del país, San Marcos, algunas zonas de Quetzaltenango y Retalhuleu predominan condiciones de poca nubosidad.

En las últimas 24 horas, las estaciones de la red sinóptica del Insivumeh reportaron los mayores acumulados de lluvia en Esquipulas, Chiquimula, con 65.6 milímetros, y en La Aurora, Guatemala, con 38.0 milímetros. Las temperaturas más elevadas se registraron en Zacapa con 38.2 °C y en Flores, Petén con 36.0 °C.

Pronóstico climático 

El pronóstico indica que las condiciones inestables continuarán durante el día, con lluvias intermitentes en distintas regiones y desarrollo de nubosidad convectiva en la tarde, lo que podría generar actividad eléctrica en el norte, Caribe y noroccidente del país.

El Insivumeh advierte la posibilidad de tormentas locales severas, con lluvias intensas, viento fuerte y caída de granizo en áreas elevadas, así como riesgos de crecidas de ríos, inundaciones y movimientos en masa.

En Portada

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecidot
Nacionales

Lluvias causan accidentes viales con saldo de un fallecido

07:23 AM, Abr 19
Insivumeh reporta temblor de 4.1 con epicentro en Quichét
Nacionales

Insivumeh reporta temblor de 4.1 con epicentro en Quiché

07:58 AM, Abr 19
Avioneta se desploma a minutos del despegue y causa una tragedia en Paraguay t
Internacionales

Avioneta se desploma a minutos del despegue y causa una tragedia en Paraguay

07:56 AM, Abr 19
El Liverpool promociona su partido con una imagen de Guatemalat
Deportes

El Liverpool promociona su partido con una imagen de Guatemala

08:21 AM, Abr 19
Robots participan en la Media Maratón de Pekínt
Deportes

Robots participan en la Media Maratón de Pekín

07:59 AM, Abr 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesNoticias de GuatemalaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos