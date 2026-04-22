 CSJ niega retirar antejuicio a Porras en caso de adopciones
Nacionales

CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras por caso de adopciones

El recurso que buscaba despojar de la inmunidad a la fiscal general, Consuelo Porras, fue rechazado in limine por los magistrados.

Compartir:
La fiscal general, Consuelo Porras, vota el jueves 12 de febrero para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal general, Consuelo Porras, vota el jueves 12 de febrero para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este miércoles, 22 de abril, rechazar in limine la solicitud de retiro del derecho de antejuicio planteada en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por su vinculación a una investigación de posibles adopciones ilegales.

La referida acción surgió luego de que en febrero de este año un grupo de expertos de la Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un pronunciamiento en el que pidió "investigaciones independientes" y expresó su preocupación con respecto a supuestas anomalías que se habrían dado en el traslado de menores guatemaltecos y de otros países de la región en el que podría estar vinculada la funcionaria.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió en esa ocasión en sus redes sociales el pronunciamiento relacionado con el tema y señaló que los hechos irregulares se habrían dado entre los años 1968 y 1996.

Los afectados serían al menos 80 niños y niñas de los pueblos indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el "Hogar Temporal Elisa Martínez" después de su captura y desaparición forzada.

El Faro afirma que Consuelo Porras firmó adopciones irregulares de niños de Guatemala, El Salvador y Honduras

El medio internacional aseguró que tuvo acceso a documentos que confirman la participación de la actual Fiscal General de Guatemala en casos de adopciones irregulares.

De acuerdo con la información difundida, en los hechos supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo a la ex directora/administradora de ese recinto, Consuelo Porras, quien habría sido la "tutora legal" de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.

Al respecto de este caso, el Ministerio Público expresó su rechazo por los señalamientos contra su titular, pues consideró que los mismos carecen de sustento probatorio y afectan el derecho al honor, la dignidad, la reputación y la presunción de inocencia de Porras.

Agregó que la fiscal cuenta con una trayectoria profesional de más 40 años en el sector justicia guatemalteco, distinguida por su integridad, profesionalismo y compromiso con el Estado de Derecho.

Otro pedido de retiro de inmunidad rechazado

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ también rechazó in limine la solicitud de retiro de inmunidad planteada contra Consuelo Porras por el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, en el que la señalaba de complicidad con pandillas al no imputar delitos graves como asesinato y terrorismo tras los ataques a las fuerzas de seguridad registrados el 18 de enero.

Los hechos violentos ocurridos en ese momento cobraron la vida de 11 agentes Policía Nacional Civil y dejaron a otros heridos, marcando jornadas que llenaron de luto y temor a los guatemaltecos.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras por caso de adopcionest
Nacionales

CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras por caso de adopciones

04:05 PM, Abr 22
Villeda espera un MP más sólido con el próximo fiscal generalt
Nacionales

Villeda espera un MP más sólido con el próximo fiscal general

02:14 PM, Abr 22
Golpe al crimen organizado: capturas, armas y evidencias tras operativo contra extorsionest
Nacionales

Golpe al crimen organizado: capturas, armas y evidencias tras operativo contra extorsiones

03:22 PM, Abr 22
Condiciones climáticas obligan a reprogramar el Coatepeque vs. San Pedrot
Deportes

Condiciones climáticas obligan a reprogramar el Coatepeque vs. San Pedro

06:13 PM, Abr 22
Manchester City derrota a Burnley y es líder de la Premier League t
Deportes

Manchester City derrota a Burnley y es líder de la Premier League

05:34 PM, Abr 22

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialUSAC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos