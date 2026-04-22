CSJ niega retirar antejuicio a Porras en caso de adopciones

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este miércoles, 22 de abril, rechazar in limine la solicitud de retiro del derecho de antejuicio planteada en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por su vinculación a una investigación de posibles adopciones ilegales.
La referida acción surgió luego de que en febrero de este año un grupo de expertos de la Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un pronunciamiento en el que pidió "investigaciones independientes" y expresó su preocupación con respecto a supuestas anomalías que se habrían dado en el traslado de menores guatemaltecos y de otros países de la región en el que podría estar vinculada la funcionaria.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió en esa ocasión en sus redes sociales el pronunciamiento relacionado con el tema y señaló que los hechos irregulares se habrían dado entre los años 1968 y 1996.
Los afectados serían al menos 80 niños y niñas de los pueblos indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el "Hogar Temporal Elisa Martínez" después de su captura y desaparición forzada.
De acuerdo con la información difundida, en los hechos supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo a la ex directora/administradora de ese recinto, Consuelo Porras, quien habría sido la "tutora legal" de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
Al respecto de este caso, el Ministerio Público expresó su rechazo por los señalamientos contra su titular, pues consideró que los mismos carecen de sustento probatorio y afectan el derecho al honor, la dignidad, la reputación y la presunción de inocencia de Porras.
Agregó que la fiscal cuenta con una trayectoria profesional de más 40 años en el sector justicia guatemalteco, distinguida por su integridad, profesionalismo y compromiso con el Estado de Derecho.
Otro pedido de retiro de inmunidad rechazado
La Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ también rechazó in limine la solicitud de retiro de inmunidad planteada contra Consuelo Porras por el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, en el que la señalaba de complicidad con pandillas al no imputar delitos graves como asesinato y terrorismo tras los ataques a las fuerzas de seguridad registrados el 18 de enero.
Los hechos violentos ocurridos en ese momento cobraron la vida de 11 agentes Policía Nacional Civil y dejaron a otros heridos, marcando jornadas que llenaron de luto y temor a los guatemaltecos.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7