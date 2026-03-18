Consuelo Porras firmó adopciones irregulares en Centroamérica

El medio internacional El Faro aseguró que tuvo acceso a documentos que confirman la participación de María Consuelo Porras en casos de adopciones irregulares en la década de los 80. Según detalla, información que recientemente fue entregada a un grupo de expertos de las Naciones Unidas implica a la fiscal general de Guatemala en al menos 80 "alegaciones de adopciones ilegales" cometidas por el Estado entre 1968 y 1996.
Además, destaca que, en el contexto actual de su postulación para un nuevo periodo al frente del Ministerio Público, ya no aparece en su postulación una constancia de su tiempo como administradora del Hogar Elisa Martínez, puesto en el que las suscribió. El Faro aseguró que comparó la documentación de las últimas postulaciones de Porras para confirmar este hallazgo.
En el 40 % de estos casos, la identidad de los niños fue cambiada, y de acuerdo con El Faro, tuvo acceso a ocho de ellos, que involucran a nueve niños puestos en adopción entre enero y agosto de 1982. Los documentos en poder del periódico muestran que Consuelo Porras se involucró en adopciones cuestionadas no solo para niños guatemaltecos, en su mayoría indígenas, sino también para hijos de madres de El Salvador y Honduras.
Para ese tiempo, Porras trabajaba en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Documentos de procesos de adopción en poder del referido medio la identifican entre enero y agosto de 1982 como la administradora del Hogar Elisa Martínez (HEM), un centro que formaba parte del programa nacional de adopciones.
De acuerdo con El Faro, que tuvo acceso a más de 100 hojas de los expedientes parciales de adopciones, estos registros incluyen informes sociales, elaborados por trabajadoras sociales perfilando tanto a los niños como, a menudo, a sus supuestas madres; registros y solicitudes de actas de nacimiento y pasaportes; cartas del Estado dando consentimiento a las familias sustitutas y las escrituras finales de adopción.
El Faro aseguró en su edición digital que recibió estos documentos de una organización internacional, la cual dice que los mismos documentos también aparecen en los registros de organizaciones de víctimas en las Américas y en Europa. Asimismo, consultó con otra organización internacional, que visitó el Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala, con lo cual logró confirmar la autenticidad de los documentos que se vinculan con el caso de adopciones irregulares.
Expertos de ONU alarmados por caso de adopciones
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron este lunes, 16 de febrero, su preocupación con respecto a un caso que surgió sobre adopciones ilegales en el que podría estar involucrada la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, compartió en sus redes sociales el pronunciamiento relacionado con el tema y señaló que los hechos irregulares se habrían dado entre los años 1968 y 1996.