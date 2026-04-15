 CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernación
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CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernación

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió ampliar por un período de un año la excedencia otorgada al ministro Marco Antonio Villeda.

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en una conferencia el 26 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en una conferencia el 26 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió ampliar por un período de un año la excedencia otorgada al juez Marco Antonio Villeda, con el objetivo de que continúe desempeñándose como titular del Ministerio de Gobernación.

La decisión fue adoptada tras hacer un análisis de la solicitud correspondiente, ante lo cual los magistrados consideraron pertinente extender el permiso previamente concedido. Con esta resolución, Villeda podrá mantenerse al frente de la cartera del Interior sin perder su vínculo con el Organismo Judicial.

La figura de excedencia permite a funcionarios judiciales separarse temporalmente de sus funciones para asumir otros cargos dentro del Estado, garantizando la posibilidad de reincorporarse a sus labores una vez finalizado el plazo autorizado.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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