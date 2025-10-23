 CSJ notifica a juez Villeda permiso para dejar funciones
CSJ notifica al juez Marco Villeda sobre permiso otorgado para dejar funciones

Villeda ocupará el cargo de ministro de Gobernación.

El juez Marco Antonio Villeda Sandoval fue notificado este jueves, 23 de octubre, acerca de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por medio de la cual se autoriza que pueda ausentarse de sus funciones temporalmente para asumir como ministro de Gobernación.

Villeda es juez de Primera Instancia del Tribunal Octavo de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala y años atrás ejerció como titular del Juzgado de Extinción de Dominio, donde conoció casos de alto impacto.

Recientemente, fue designado como titular de la cartera de Gobernación por el presidente Bernardo Arévalo. En ese sentido, el togado presentó una solicitud de excedencia, misma que fue conocida y aprobada, por mayoría, por el pleno de la CSJ.

Este permiso para ausentarse de labores se pidió por el tiempo que se estime en la cartera de Gobernación.  En cuanto al momento en el que cobraría vigencia, el portavoz de la CSJ, Fredy Calderón, señaló que se hará la notificación correspondiente para establecer cuándo podría iniciar el permiso, pero sin que se indicara una fecha específica.

También se explicó que, ante su ausencia en el tribunal, se estarían realizando las designaciones que se consideren para seguir conociendo los casos. Y se indicó que, administrativamente, Villeda debería entregar el puesto para hacer efectiva su salida.

En ese contexto, todavía se desconoce cuándo estaría siendo juramentado y asumiendo funciones Villeda como ministro. Mientras tanto, es su antecesor, Francisco Jiménez, quien continúa a cargo de la cartera.

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernación

Además del nombramiento del exjuez de Extinción de Dominio como titular de la cartera del Interior, se anunció la designación de dos viceministros de esa cartera.

Perfil de Villeda Sandoval

El Ejecutivo compartió detalles del perfile del nuevo ministro de Gobernación:

  • Juez de carrera con más de 30 años de experiencia en el Organismo Judicial.
  • Ha desempeñado cargos como: juez internacional de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras; magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, juez de Extinción de Dominio y profesor universitario.
  • Es abogado y notario.
  • Posee una maestría en Derecho Penal.
  • Estudios de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

CSJ notifica al juez Marco Villeda sobre permiso otorgado para dejar funciones
