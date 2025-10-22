Marco Villeda asumirá Gobernación tras autorización de CSJ

El Organismo Judicial (OJ) confirmó este miércoles 22 de octubre que se otorgó un permiso al juez Marco Antonio Villeda Sandoval para retirarse temporalmente de sus funciones y que pueda asumir como titular del Ministerio de Gobernación.
En conferencia de prensa, el portavoz del OJ, Fredy Calderón, detalló que el togado planteó una petición de excedencia para dejar las labores tras ser nombrado para integrar el gabinete de Gobierno. El tema fue conocido y autorizado, por mayoría, por el pleno la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese sentido, Villeda podrá suspender sus funciones de juez de Primera Instancia del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala y ejercer como ministro del Interior.
"Es importante señalar que el período constitucional del abogado Villeda vence el 29 de abril del año 2029. En ese sentido, es preciso mencionar en el expediente del abogado obra en el registro del mismo cuatro excedencias que se han otorgado", compartió.
Agregó que la reciente excedencia se pidió por el tiempo que se estime en el Ministerio de Gobernación, en respuesta al planteamiento hecho por el funcionario judicial. En cuanto al momento en el que cobraría vigencia, señaló que se hará la notificación correspondiente para establecer cuándo podría iniciar el permiso.
Desempeño del juez y función del tribunal
Por aparte, Calderón compartió detalles del desempeño de Villeda en el OJ, quien actualmente está asignado al referido tribunal, pero anteriormente fue titular del Juzgado de Extinción de Dominio y conoció casos de alto impacto.
Al respecto, el portavoz aseguró que el juez ha sido evaluado en diferentes ocasiones, en las cuales ha obtenido puntuaciones de entre 84 y 96.
En cuanto a qué pasará en el Tribunal Octavo ante la ausencia de Villeda, aseguró que se estarán realizando las designaciones que se consideren para atender los casos que son conocidos por esta instancia.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.