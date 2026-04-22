Asumen nuevos viceministros en Cultura y Deportes

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) informó la noche de este miércoles 22 de abril, sobre la juramentación de dos viceministros, luego que asumiera Luis Méndez Salinas, como titular de esa cartera.
Rossina Cazali asumió como viceministra de Patrimonio Cultural y Natural y Ricardo José Alvarado asumió como viceministro del Deporte y la Recreación.
Cazali tiene una destacada trayectoria como curadora y experta en museos, así como reconocida investigadora a nivel nacional e internacional, por lo que aportará una visión enfocada en la gestión de la memoria cultural, el arte contemporáneo, y el fortalecimiento y protección del patrimonio desde una perspectiva técnica y contemporánea, indicó dicha cartera.
En tanto que Alvarado, cuenta con una sólida experiencia en la gestión deportiva, docencia universitaria y en la elaboración de la Política Nacional del Deporte 2025-2040, así como el desarrollo de programas orientados al fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura Física destacando la inclusión para las personas con discapacidad en especial en el movimiento paralímpico guatemalteco.
El pasado martes, 7 de abril, Luis Méndez Salinas fue nombrado como ministro de Cultura y Deportes, tomando en cuenta que la anterior titular de la cartera renunció recientemente al cargo. El nuevo funcionario ya fue juramentado por el presidente Bernardo Arévalo para que pueda tomar posesión del cargo.
El cambio de autoridad de la referida cartera fue anunciado luego de que el mandatario confirmó, que la extitular de Cultura, Liwy Grazioso, presentó su dimisión por motivos personales y la misma fue aceptada.
"La ministra Liwy Grazioso presentó su renuncia por razones personales y, ya lo habíamos hablado, fue aceptada. En Consejo de Ministros, hizo una presentación y se despidió de sus colegas, quienes tuvimos la oportunidad de agradecer sus servicios durante este tiempo", agregó el mandatario.
El gobernante explicó que estaban en desarrollo los procesos legales respectivos para el relevo y se comunicaría oportunamente el nombre del profesional que estaría al frente de la cartera de Cultura.