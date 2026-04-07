 Luis Méndez Salinas es nombrado ministro de Cultura
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Luis Méndez Salinas es nombrado ministro de Cultura

El escritor y gestor cultural sustituye a Liwy Grazioso, quien renunció al cargo.

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El presidente Bernardo Arévalo juramentó a Luis Méndez Salinas como ministro de Cultura y Deportes., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo juramentó a Luis Méndez Salinas como ministro de Cultura y Deportes. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Gobierno de Guatemala confirmó este martes, 7 de abril, que Luis Méndez Salinas fue nombrado como ministro de Cultura y Deportes, tomando en cuenta que la anterior titular de la cartera renunció recientemente al cargo por decisión personal.

De acuerdo con la información compartida por el Ejecutivo, el nuevo funcionario es escritor, editor y gestor cultural, con experiencia en edición de las memorias del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, labor que realizó entre 2012 y 2025. También se ha dedicado desde 2009 a la publicación de literatura contemporánea, clásicos de la poesía iberoamericana e historia política de Guatemala.

Además, de 2014 a 2020 fue parte del Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes. En 2019 creó la librería Santiaguito Libros en la ciudad de Quetzaltenango y en 2022 la librería Catafixia Centro en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Fundó, además, en 2021 el sello Maíz y Olivo Ediciones, dedicado a la reflexión sobre la cultura popular guatemalteca.

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